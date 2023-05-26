5 советов, как правильно сохранить домашние растения во время отпуска

Сегодня в статье речь пойдет о том, как помочь зеленым подопечным не заметить долгого отсутствия своих хозяев и к каким советам необходимо прислушаться, чтобы цветы не завяли и успешно пережили этот период.



Ниже несколько рекомендаций и практических советов:



Осмотр цветов



Перед тем, как уехать, необходимо тщательно осмотреть растения, для того, чтобы выявить больные и засохшие. Чтобы они не навредили рядом стоящим цветам, их следует удалить или в некоторых случаях даже срезать с них бутоны. Эти действия необходимы, чтобы на время как бы „законсервировать“ растения. Данной процедуры не избежать, ввиду длительного отсутствия хозяев, например, не менее чем на месяц.



Правильная освещенность



Чем больше домашние цветы будут получать света от солнца, тем, соответственно, больше им потребуется воды для поливы. Это закономерно. Поэтому, чтобы цветы очень быстро не завяли, их следует убрать от прямых солнечных лучей на другое, например, северное окно, либо совсем убрать с подоконника в середину комнаты на стол.



Так можно добиться и нормального тепла и нормального света, которые исходят от окон, но почва при этом не будет слишком быстро просыхать. А после отпуска растения можно будет вернуть на привычные места, расставив их снова на подоконниках. Надо отметить, что это касается только тех растений, для которых необходим частый полив. Что же касается неприхотливых насаждений, которым не страшен интенсивный свет, то, конечно, их можно не переставлять.



Также в середине горшков с домашними растениями, расставленными на столе, можно поставить ведро воды, от которого протянуть к горшкам обычные бинты, слегка как бы окутывая ими вокруг растение. При этом необходимо окунуть первый конец ткани в воду, а другой - расположить на поверхности земли в горшке. Таким образом к цветам через ткань постоянно будет поступать необходимое количество влаги.



Важно: лучше не закрывать в комнате с растениями полностью плотно шторы, поскольку они очень нуждаются в постоянном поступлении света, хоть даже и в не очень больших количествах.



Полив



Если квартира не имеет северных окон, а только южные, то в помещении будет всегда жарко и одного ведра воды будет мало, поскольку влага испаряется очень быстро. В таком случае необходимо поставить растения в ванну, заглушить ее пробкой и набрать воды приблизительно до середины горшочков.



Также в специализированных цветочных магазинах можно заранее купить специальный гидрогель - это маленькие шарики, которые сперва следует опустить в воду и дать им там разбухнуть, а только после этого распределить на поверхности почвы в горшочках. Эти шарики напитаются влагой, а потом будут очень медленно отдавать ее земле, не дав ей таким образом пересохнуть.



Наиболее капризные насаждения, которые требуют постоянного увлажнения, можно оставить на время отъезда хозяев в самом темном углу комнаты, предварительно опустив их в какую-нибудь емкость с водой, а сверху натянуть на растение мешок или пленку. Таким образом создается мини-тепличка, которая внутри всегда будет содержать влажность.



Подкормка



Перед самым отъездом недели за две, лучше отказаться от всех удобрений для домашних растений, поскольку после подкормки цветы существенно начинают идти в рост, а это значит, что им при этом потребуется в несколько раз больше и солнечного света и полива. А поскольку контролировать процесс не представится возможным, то разумнее перенести данную процедуру на момент возвращения из отпуска.

