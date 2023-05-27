Красота и здоровье
27.05.2023, 07:30

Треть людей с раком толстой кишки обращаются к врачу слишком поздно. Знайте первые симптомы!

 (17)
Рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, вполне поддается лечению
Рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, вполне поддается лечению
ФОТО: Emily frost | Shutterstock

У каждого десятого жителя Эстонии, у которого диагностируется злокачественная опухоль, она проявляется виде рака толстой кишки. По сравнению с концом 1990-х годов, сейчас его стали диагностировать почти вдвое чаще. К сожалению, в 25-30% случаев рак уже успевает распространиться с толстой кишки на другие органы.

Диагностика рака толстой кишки часто производится слишком поздно, потому что болезнь прогрессирует почти незаметно - симптомы слабые или же отсутствуют вовсе. В результате люди часто обращаются к врачу слишком поздно. Однако рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, вполне поддается лечению, и от него возможно даже полностью излечиться.

К сожалению, симптомы рака толстой кишки легко спутать с другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тем не менее, при появлении этих симптомов важно обратиться к врачу.

Оставить комментарий Читать комментарии (17)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии