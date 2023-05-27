27.05.2023, 07:30
Треть людей с раком толстой кишки обращаются к врачу слишком поздно. Знайте первые симптомы!(17)
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У каждого десятого жителя Эстонии, у которого диагностируется злокачественная опухоль, она проявляется виде рака толстой кишки. По сравнению с концом 1990-х годов, сейчас его стали диагностировать почти вдвое чаще. К сожалению, в 25-30% случаев рак уже успевает распространиться с толстой кишки на другие органы.
Диагностика рака толстой кишки часто производится слишком поздно, потому что болезнь прогрессирует почти незаметно - симптомы слабые или же отсутствуют вовсе. В результате люди часто обращаются к врачу слишком поздно. Однако рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, вполне поддается лечению, и от него возможно даже полностью излечиться.