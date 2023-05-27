Треть людей с раком толстой кишки обращаются к врачу слишком поздно. Знайте первые симптомы!

Диагностика рака толстой кишки часто производится слишком поздно, потому что болезнь прогрессирует почти незаметно - симптомы слабые или же отсутствуют вовсе. В результате люди часто обращаются к врачу слишком поздно. Однако рак толстой кишки, обнаруженный на ранней стадии, вполне поддается лечению, и от него возможно даже полностью излечиться.