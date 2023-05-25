Рецепт | Приготовьте мороженое за 10 минут!

Как только становится тепло, возникает непреодолимое желание есть больше мороженого, ведь что может быть лучше, чем наслаждаться холодным лакомством в хорошую погоду? А теперь мы познакомим вас с быстрым рецептом приготовления мороженого!

Чтобы заморозить мороженое, вам понадобятся два minigrip пакета (поменьше и побольше), кубики льда и 4 ст. л. соли. Для приготовления мороженого вам понадобится:

200 мл цельного молока

200 мл сливок

1 ч. л. экстракта ванили

4 ч. л. сахара

Ваша любимая добавка (варенье, шоколад, ягоды, ирис)

Положите minigrip пакет поменьше в емкость с высоким бортом, которая соответствует размеру пакета, чтобы вам было удобно наливать в нее смесь мороженого. Налейте в пакет молоко, сливки, добавьте экстракт ванили и сахар. Немного перемешайте, чтобы вкусы немного растворились. Аккуратно закройте пакет, стараясь выпустить из него как можно больше воздуха. Теперь возьмите пакет minigrip побольше, наполните его наполовину кубиками льда и добавьте соль (соль не даст льду так быстро растаять). Тщательно закройте пакет. Заверните пакет в полотенце и возьмите его удобно, ведь теперь вам нужно будет сильно трясти его в течение 5-10 минут, пока мороженое не затвердеет. Таким образом, мороженое остается сливочным и не кристаллизуется. Подавайте мороженое с любимыми добавками.

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