Рецепт | Приготовьте мороженое за 10 минут!
Приготовление мороженого без мороженицы обычно занимает довольно много времени. Но есть один хитрый способ приготовить мороженое за 10 минут. Тем, кто совсем не хочет возиться, стоит заглянуть в магазины Maxima, где проходят Дни мороженого.
Как только становится тепло, возникает непреодолимое желание есть больше мороженого, ведь что может быть лучше, чем наслаждаться холодным лакомством в хорошую погоду? А теперь мы познакомим вас с быстрым рецептом приготовления мороженого!
Чтобы заморозить мороженое, вам понадобятся два minigrip пакета (поменьше и побольше), кубики льда и 4 ст. л. соли. Для приготовления мороженого вам понадобится:
200 мл цельного молока
200 мл сливок
1 ч. л. экстракта ванили
4 ч. л. сахара
Ваша любимая добавка (варенье, шоколад, ягоды, ирис)
Положите minigrip пакет поменьше в емкость с высоким бортом, которая соответствует размеру пакета, чтобы вам было удобно наливать в нее смесь мороженого. Налейте в пакет молоко, сливки, добавьте экстракт ванили и сахар. Немного перемешайте, чтобы вкусы немного растворились. Аккуратно закройте пакет, стараясь выпустить из него как можно больше воздуха. Теперь возьмите пакет minigrip побольше, наполните его наполовину кубиками льда и добавьте соль (соль не даст льду так быстро растаять). Тщательно закройте пакет. Заверните пакет в полотенце и возьмите его удобно, ведь теперь вам нужно будет сильно трясти его в течение 5-10 минут, пока мороженое не затвердеет. Таким образом, мороженое остается сливочным и не кристаллизуется. Подавайте мороженое с любимыми добавками.
Тем, кто хочет быстро съесть мороженое в жаркий весенний день, мы рекомендуем посетить магазины Maxima, так как сейчас там проходят Дни мороженого и на многое мороженое действуют супер выгодные предложения. Стоит сразу запастись большим количеством, если пока вы не планируете сами готовить мороженое. Дни мороженого продолжатся до 5.06.2023.
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