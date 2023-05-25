Диетолог назвал самое вредное для здоровья мороженое

Диетолог Михаил Гинзбург назвал пломбир самым вредным для здоровья мороженым.

Лидера по вредности специалисты определяют из-за сочетания в пломбире сахара и трансжиров. Помимо пальмового масла, речь может там идти и о конечных продуктах гликирования. В общем, если слишком нажимать на этот вид мороженого, проблемы со здоровьем гарантированы.

Как предупредил врач-диетолог Гинзбург, выразятся они в негативном воздействии на сосудистую стенку, развитии атеросклероза и сокращении продолжительности жизни.

А вот наименее вредным здоровью видом мороженого эксперт назвал замороженный фруктовый сок. Тем, кто хочет избежать непредсказуемого избытка сахара, он посоветовал морозить сок самостоятельно и, соответственно, без сахара.

Ну и стоит помнить о том, что любой вид такого лакомства может привести к переохлаждению глотки, гортани и в конечном счёте к простуде.