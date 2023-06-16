Что делать, если на коже появилась аллергия на солнце

Что такое аллергия на солнце?

Полиморфная световая сыпь (фотодерматит, фотодерматоз, аллергия на солнце) — распространенное заболевание, вызванное повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолетовым лучам. Чаще всего аллергия на солнце проявляется в виде зуда и высыпаний на открытых участка тела после нескольких часов пребывания на солнце.

Развитие чувствительности к солнечному свету обычно приходится на подростковый период, но впоследствии сыпь может проявляться каждый год. Симптомы чаще всего исчезают самостоятельно в течение одной-двух недель после прекращения воздействия ультрафиолетового излучения, однако в некоторых случаях может потребоваться специальное лечение.

Зудящая сыпь при контакте с солнцем — достаточно частое явление, говорит врач аллерголог-иммунолог, член Европейской академии аллергологии и клинической иммунологии Мария Польнер. По большей части высыпания встречаются у молодых женщин, особенно если у родственников имеются похожие симптомы.

„По некоторым данным, появление зудящих высыпаний на открытых участках тела отмечают от 5 до 20 процентов населения Земли, чаще в северных регионах, где меньше солнечных дней. Это значит, что иммунная система людей, контактирующих с солнцем не так часто, не знает, как правильно реагировать, „бунтует“ и вырабатывает иммунные комплексы“

Специалистка также отмечает, что аллергическая реакция на солнце проявляется, как правило, в конце весны и начале лета, а затем, к середине лета, когда иммунная система адаптируется к солнцу, симптомы исчезают. В некоторых случаях, например, на отдыхе в южных регионах, при более активном солнце, пропавшие высыпания могут возникнуть вновь.

Причины аллергии на солнце

Что может стать причиной возникновения полиморфной световой сыпи, доподлинно не известно. Обычно она появляется у людей с фоточувствительностью — повышенной реакцией кожи на ультрафиолетовое излучение.