ФОТО | Инфлюэнсеров заставили откровенно поговорить о проблемах с волосами! Как прошла презентация нового средства для роста волос

Презентация была крайне необычной, так как всех участников попросили сесть в круг, словно на встрече анонимных алкоголиков, и по очереди рассказать об отношении к своим волосам и тем проблемам, которые они испытывают. Оказывается, волосы и в особенности то, как они выглядят, важны для подавляющего числа людей - ну, за исключением тех везунчиков, кого природа и гены наделили шикарными локонами, выглядящими идеально в любое время.

Как признались многие, волосы - это способ самовыражение, как бы продолжение своей личности и чуть ли не самая важная часть всего образа. Также многие признались, что им причиняет стресс то, когда их волосы выглядят не так, как хотелось бы, а проблемы с выпадением волос были у трети участников - как мужчин, так и женщин.

New Hair Goal как раз-таки пытается помочь справиться с этими проблемами. Бренд NHG создали три признанных парикмахера - Мерике Минлибаева, Марлеэн Пяркма и Хелери Сяэмянен. Они старались тщательно подобрать ингредиенты, чтобы создать унисекс-товары для женщин и мужчин, способствующие быстрому росту волос и борющиеся с их выпадением.

Как говорят основатели бренда, сначала они тестировали всю продукцию на себе и на своих клиентах, готовых поучаствовать в эксперименте, пока не получилась та консистенция, которая действительно помогает росту волос. Именно так появились шампунь и серум для роста волос New Hair Goal, которые ускоряют рост волос через увеличение кровообращения кожи головы.

Шампунь должен усилить кровообращение, что способствует здоровому росту волос. Ментол стимулирует кожу головы и увеличивает толщину волосяных фолликулов. Улучшение кровообращения кожи головы гарантирует, что волосяные фолликулы получают питательные вещества, необходимые для роста волос. Шампунь также обогащен ниацинамидом, который улучшает кровообращение, помогает стимулировать рост новых волос, а также полезен для предотвращения их выпадения.