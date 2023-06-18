Если есть в кармане пачка сигарет. Пошаговый гид для тех, кто хочет бросить курить

Если вы курите и хотите бросить эту привычку, может понадобиться специальный план, пишет Delfi.lv.

Фармацевт Иева Туронока советует прежде всего рассчитать связанные с курением расходы, понимая под расходами не только финансовые, но и медицинские убытки, поскольку курение влияет не только на кошелек и здоровье, но и на заболеваемость близких и семьи, экономическое положение и общество в целом.

Курение повышает риск многих заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких. Курение также снижает ожидаемую продолжительность жизни.

Пассивное курение неблагоприятно влияет на окружающих — членов семьи, друзей, коллег по работе.

Пачка сигарет стоит около 4,50 евро. Одна пачка в день, умноженная на 30 дней, в среднем составляет 135 евро в месяц и около 1620 евро в год — это значительный ущерб для семейного бюджета.

Курение требует времени, которое в противном случае можно проводить на работе, посвящать семье, хобби и другим занятиям.

У электронных сигарет похожие временные и финансовые затраты, хотя риски для здоровья не полностью доказаны, поскольку они относительно новые. Предполагается, что ничего полезного в них нет.

Когда бросать?

Почему так трудно бросить курить? Никотин освобождает выброс дофамина в организме и стимулирует сенсоры, отвечающие в мозге за самочувствие. После выкуривания одной сигареты организму через некоторое время снова необходима доза никотина. Постепенно промежуток времени между сигаретами сокращается. Со временем, если организм не получает дозу никотина, он входит в состояние абстиненции.