Если есть в кармане пачка сигарет. Пошаговый гид для тех, кто хочет бросить курить(2)
Редко к какой болезни в качестве фактора риска не привязывают курение. С какой бы проблемой со здоровьем вы ни посещали врача, первое, о чем спросит медик — курите ли вы? Получив утвердительный ответ, он совершенно точно посоветует бросить эту вредную привычку. Но если бы только это было так просто…
Если вы курите и хотите бросить эту привычку, может понадобиться специальный план, пишет Delfi.lv.
Фармацевт Иева Туронока советует прежде всего рассчитать связанные с курением расходы, понимая под расходами не только финансовые, но и медицинские убытки, поскольку курение влияет не только на кошелек и здоровье, но и на заболеваемость близких и семьи, экономическое положение и общество в целом.
Курение повышает риск многих заболеваний, в том числе рака, сердечно-сосудистых заболеваний и хронической обструктивной болезни легких. Курение также снижает ожидаемую продолжительность жизни.
Пассивное курение неблагоприятно влияет на окружающих — членов семьи, друзей, коллег по работе.
Пачка сигарет стоит около 4,50 евро. Одна пачка в день, умноженная на 30 дней, в среднем составляет 135 евро в месяц и около 1620 евро в год — это значительный ущерб для семейного бюджета.
Курение требует времени, которое в противном случае можно проводить на работе, посвящать семье, хобби и другим занятиям.
У электронных сигарет похожие временные и финансовые затраты, хотя риски для здоровья не полностью доказаны, поскольку они относительно новые. Предполагается, что ничего полезного в них нет.
Когда бросать?
Почему так трудно бросить курить? Никотин освобождает выброс дофамина в организме и стимулирует сенсоры, отвечающие в мозге за самочувствие. После выкуривания одной сигареты организму через некоторое время снова необходима доза никотина. Постепенно промежуток времени между сигаретами сокращается. Со временем, если организм не получает дозу никотина, он входит в состояние абстиненции.
Когда становится понятно, что вредное воздействие на организм ощутимее, чем польза от курения, приходится признать контроль никотина над повседневной жизнью (не покурив, вы не можете продолжать работу или управлять эмоциями). В этот момент стоит задуматься о том, чтобы бросить. Решение нужно принимать сознательно и непреклонно. Возможно, раньше вы уже пытались бросить, но из этого ничего не получилось. Значит, нужна другая мотивация и другой план.
План отказа от сигарет
Отказ от курения — серьезный процесс. Разработка специального плана может помочь подготовиться и успешно выполнить это обязательство.
Примите решение бросить курить. Будьте решительным и демонстративным. Расскажите об этом своей семье, друзьям, близким, всем, кто будет частью команды поддержки.
Выберите значимую дату. 31 мая отмечается ежегодный Всемирный день без табака — это может стать хорошей отправной точкой. Будьте реалистом и выделите себе время, чтобы подготовиться.
Ищите поддержку. Можно найти кого-нибудь, кто тоже хотел бы бросить курить. Присоединитесь к группам в социальных сетях или группе поддержки онлайн. Посетите консультации, на которых можно получить советы по отказу от курения и узнать, как справиться с неизбежными эмоциональными проблемами, которые возникнут в ходе отказа.
Определите, что вызывает потребность в курении. Возможно, это езда на автомобиле, определенная деятельность или стресс. Подумайте, как управлять или избегать ситуаций, которые вызывают желание покурить.
Считайтесь с желанием закурить. Подумайте, как контролировать это желание и предотвращать симптомы абстиненции. Держите под рукой здоровые закуски, сфокусируйтесь на цели, ходите на прогулки или общайтесь с поддерживающими людьми.
Используйте вспомогательные средства. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о медикаментах и других средствах, которые могут быть полезны при отказе от курения.
Где искать помощь?
Первым и главным помощником будет врач, лучше всего, если он специализируется на наркологии.
Если по какой-то причине консультация врача или специалиста по зависимостям невозможна, может помочь фармацевт. В аптеках есть различные безрецептурные средства, которые могут быть полезны при отказа от курения — пластыри, жевательная резинка, пастилки или ингалятор.
Фармацевт может дать первую консультацию о возможной медикаментозной помощи. В аптеке также можно приобрести успокоительные и укрепляющие нервную систему средства, в том числе травяные чаи. Отказ от курения вызывает сильный стресс, поэтому эмоциональная стабильность в достижении хорошего результата имеет огромное значение.
Наконец, фармацевт может порекомендовать препараты и чаи для здорового сна, которые можно употреблять ежедневно в качестве успокоительного средства или по вечерам для улучшения сна. Если организм устал, ощущается недосып, соблазн покурить будет во много раз больше.
Не отчаивайтесь!
Пытаясь бросить курить, в момент неудачи люди склонны ругать себя — я неудачник и слабак! Эти мысли вызывают тревогу, что может заставить вернуться к вредной привычке. Не забывайте, что даже если вы все-таки закурили, не все потеряно.
Относитесь к себе бережно. Бросить курить очень трудно. Ежегодно менее 1 из 10 взрослых успешно бросают курить. Однако со временем 60% тех, кто пытается бросить более одного раза, добиваются успеха.
Завтра будет новый день — начните заново!
Оцените свой план. Возможно, его надо адаптировать и рассмотреть другие способы и вспомогательные средства для достижения цели.
Общайтесь с теми, кто вас поддерживает. Получайте силы от того, что вы рядом с семьей и друзьями.
„В любом случае решение бросить курить достойно уважения. Это показывает вас как сильного человека, который осознает свою зависимость и готов противостоять ей. Помните, что к этой цели нет одного пути. Есть много возможностей, чтобы добиться успеха“, — говорит Иева Туронока.