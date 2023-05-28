4 вопроса, которые выбесят любого мужа — никогда не задавайте их!

„Почему молчишь? Что-то случилось? Расскажи мне!“

Женщины в большинстве случаев решают проблемы в своем женском коллективе и редко боятся обращаться за помощью к человеку, к чьему мнению прислушиваются. Так устроена женская психика — откровенный разговор снижает напряжение на нервную систему. У мужчин все совершенно по-другому. Когда мужчина сталкивается с проблемой, ему нужно время и пространство для обдумывания, как решить проблему максимально эффективно. Он совершенно точно не готов к разговору, на который вы пытаетесь его вывести. Еще хуже, если вы предлагаете помощь изо дня в день. Постарайтесь уловить настроение мужчины и если он не настроен делиться с вами эмоциями, оставьте его в покое. В нужный момент он сам вам все расскажет, если посчитает нужным.

„Каким ты видишь наше будущее?“

При нужном настрое такой вопрос можно задать супругу, однако даже если вы давно в браке, мужчине не всегда просто ответить на вопрос о будущем. Особенно если вы начинаете требовать немедленного ответа. Мужчины редко решаются на перемены, если в настоящем их все устраивает. В силах женщины создать обстановку, в которой мужчина бы мог вдохновиться на новые свершения, но протокольные вопросы с нажимом приведут если только к скандалу.

„А ты бы мне изменил, если бы мог?“

Трудно представить вопрос хуже. Вряд ли вы готовы услышать честный ответ на него. Когда вы скрепляете свой союз необходимыми процедурами, подтверждающими серьезность намерений обеих сторон, задавать вопрос о неверности, пусть и в шутку, крайне неуместно. У вашего партнера могут появиться ненужные мысли — почему вас вообще интересует эта тема? Может, вы и сами подумываете об интимном приключении на стороне? Конечно, все может быть совсем не так, но кто знает, что может додумать мужской мозг. Не рискуйте доверием в отношениях.

„Ничего не замечаешь?“

Вопрос, который многие мужчины очень хорошо знают, но есть и те, кто так и не сообразил, что хочет услышать женщина. Вторая категория мужчин в такой ситуации либо впадает в ступор, либо начинает беситься. Женщина хочет услышать мнение любимого относительно перемен во внешности, но мужчины редко выделяют отдельные элементы женского образа, поэтому им трудно понять, что именно женщина имеет в виду, а нетерпение женщины начинает мужчину раздражать. Как итог — очередная ссора. Если хотите комплимент от супруга, скажите прямо, что вы в себе изменили, и спросите его мнение.