С кем едете в путешествие? Знаки зодиака, которые испортят вам отдых

Рыбы

Казалось бы — один из самых уравновешенных знаков, что может пойти не так? Если вы не будете вступать с Рыбами в спор, в принципе вашему отдыху ничего не грозит, однако, если вы человек, который всегда имеет на все свое мнение, возможна ситуация, которая вас рассорит с попутчиком-Рыбами окончательно. Дело в том, что в ситуации, когда Рыбы чувствуют себя непонятыми и ущемленным в чем-то, они могут закатить такой скандал, который не снился и Овнам.

Дева

Еще один терпеливый и спокойный знак, который, по идее, не должен доставлять хлопот. С Девой вам не грозят бурные выяснения отношений, здесь проблема в другом. Как и Телец, Дева очень трудно приспосабливается ко всему новому, ей нужен порядок и понимание, что все идет по ее плану. Если вам вдруг захочется отправиться на сумасшедшую экскурсию или вы человек, который не привык планировать отдых заранее, путешествие с Девой превратится в настоящее испытание для вас — педантичный и „душный“ друг-Дева будет пытаться подстроить вас под себя и свои принципы.

Телец

Довольно дружелюбный знак, который не терпит конфликтов в принципе. Однако, как и Дева, Телец имеет свой предел, который не стоит переступать. Тельцы очень любят поныть и обвинить других в спешке и нарушении их тельцовского покоя. Такое настроение может передаться и вам, если вы по своей натуре впечатлительный человек. Можно только представить, во что превратится отпуск, если ваши представления и ожидания Тельца не совпадут вообще.