С кем едете в путешествие? Знаки зодиака, которые испортят вам отдых
Вы наверняка уже прикинули, кого бы взять с собой на отдых. Скорее всего, это будет ваша хорошая подруга или любимый мужчина. Но если раньше вы не отдыхали вместе, стоит выяснить, под каким знаком родился ваш потенциальный попутчик. Возможно, человек просто испортит вам весь отпуск, пишет Womanhit.
Рыбы
Казалось бы — один из самых уравновешенных знаков, что может пойти не так? Если вы не будете вступать с Рыбами в спор, в принципе вашему отдыху ничего не грозит, однако, если вы человек, который всегда имеет на все свое мнение, возможна ситуация, которая вас рассорит с попутчиком-Рыбами окончательно. Дело в том, что в ситуации, когда Рыбы чувствуют себя непонятыми и ущемленным в чем-то, они могут закатить такой скандал, который не снился и Овнам.
Дева
Еще один терпеливый и спокойный знак, который, по идее, не должен доставлять хлопот. С Девой вам не грозят бурные выяснения отношений, здесь проблема в другом. Как и Телец, Дева очень трудно приспосабливается ко всему новому, ей нужен порядок и понимание, что все идет по ее плану. Если вам вдруг захочется отправиться на сумасшедшую экскурсию или вы человек, который не привык планировать отдых заранее, путешествие с Девой превратится в настоящее испытание для вас — педантичный и „душный“ друг-Дева будет пытаться подстроить вас под себя и свои принципы.
Телец
Довольно дружелюбный знак, который не терпит конфликтов в принципе. Однако, как и Дева, Телец имеет свой предел, который не стоит переступать. Тельцы очень любят поныть и обвинить других в спешке и нарушении их тельцовского покоя. Такое настроение может передаться и вам, если вы по своей натуре впечатлительный человек. Можно только представить, во что превратится отпуск, если ваши представления и ожидания Тельца не совпадут вообще.