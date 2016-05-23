СОВЕТ ПСИХОЛОГА | Проблемы в паре возникают у всех. Как перестать танцевать „негативный“ танец в отношениях?

Мы создаем отношения не только, чтобы обзавестись потомством или „свить гнездо“, наладить совместный быт, мы хотим, чтобы нас заметили и признали, чтобы ощутить близость с другим человеком, хотим чувствовать себя защищенными, значимыми, быть в безопасности. Здесь-то и кроется корень проблемы. Ни мы, ни наши партнеры не являемся идеальными людьми, пришедшими из идеальных семей. В наших родительских семьях уже существовали свои сложности в отношениях. Часто такие особенности поведения и реакций в семье передаются из поколения в поколение, „ошибки“ в поведении имеют свойство накапливаться. Поэтому когда встречаются два человека, они приходят из разных семейных систем с разными ценностями. Причем зачастую каждая сторона считает, что именно ее модель жизни и стиля поведения являются самыми приемлемыми и „нормальными“. И в каком-то смысле это так и есть, но только наполовину. Именно на этом этапе партнеры, по выражению эмоционально-фокусированного терапевта Сью Джонсон, часто начинают танцевать свой „негативный танец“ любви.

Конфликты в отношениях часто возникают из-за непроговоренных договоренностей, когда каждый в паре решил, что раз с ним начали жить, значит его поняли и принимают таким, какой он есть. На самом деле это не так. Обычно на первом романтическом этапе отношений очень трудно увидеть рядом с собой реального человека, а не имеющий отношения к реальности образ, который нарисовало нам наше воображение. На этом этапе люди более склонны к компромиссам, склонны надеяться, что партнер изменится или поменяет свои взгляды на жизнь или привычки. Так закладывается почва для первых конфликтов, которые обычно возникают после эйфории влюбленности, когда гормональные бури уже отгремели и жизнь постепенно начинает снимать с носа розовые очки. Партнеры возвращается к реальности, начинают жить рутинной жизнью и все больше встречаться с реальными, а не идеальными чертами характера и воспитания партнера. И может оказаться, что эти черты, казавшиеся на первом этапе такими милыми и оригинальными, в повседневной жизни начинают раздражать. Одно дело, когда любимый все бросал к твоим ногам и возил тебя в путешествия, дарил дорогие подарки, другое - когда растратил все сбережения на увеселения и не заплатил взнос по кредиту за квартиру или дом. Так вырастают семена конфликта. И так один партнер узнает, что быть в контакте с другим