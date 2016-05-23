СОВЕТ ПСИХОЛОГА | Проблемы в паре возникают у всех. Как перестать танцевать „негативный“ танец в отношениях?(1)
Проблемы в отношениях бывают, как у самых стабильных, так и даже временно созданных пар. Потребность в отношениях - очень человеческая черта. Люди по своей природе социальны и нуждаются в обществе и признании окружающих. Именно поэтому потребность в отношениях можно назвать не только биологической, но и социальной.
Мы создаем отношения не только, чтобы обзавестись потомством или „свить гнездо“, наладить совместный быт, мы хотим, чтобы нас заметили и признали, чтобы ощутить близость с другим человеком, хотим чувствовать себя защищенными, значимыми, быть в безопасности. Здесь-то и кроется корень проблемы. Ни мы, ни наши партнеры не являемся идеальными людьми, пришедшими из идеальных семей. В наших родительских семьях уже существовали свои сложности в отношениях. Часто такие особенности поведения и реакций в семье передаются из поколения в поколение, „ошибки“ в поведении имеют свойство накапливаться. Поэтому когда встречаются два человека, они приходят из разных семейных систем с разными ценностями. Причем зачастую каждая сторона считает, что именно ее модель жизни и стиля поведения являются самыми приемлемыми и „нормальными“. И в каком-то смысле это так и есть, но только наполовину. Именно на этом этапе партнеры, по выражению эмоционально-фокусированного терапевта Сью Джонсон, часто начинают танцевать свой „негативный танец“ любви.
Конфликты в отношениях часто возникают из-за непроговоренных договоренностей, когда каждый в паре решил, что раз с ним начали жить, значит его поняли и принимают таким, какой он есть. На самом деле это не так. Обычно на первом романтическом этапе отношений очень трудно увидеть рядом с собой реального человека, а не имеющий отношения к реальности образ, который нарисовало нам наше воображение. На этом этапе люди более склонны к компромиссам, склонны надеяться, что партнер изменится или поменяет свои взгляды на жизнь или привычки. Так закладывается почва для первых конфликтов, которые обычно возникают после эйфории влюбленности, когда гормональные бури уже отгремели и жизнь постепенно начинает снимать с носа розовые очки. Партнеры возвращается к реальности, начинают жить рутинной жизнью и все больше встречаться с реальными, а не идеальными чертами характера и воспитания партнера. И может оказаться, что эти черты, казавшиеся на первом этапе такими милыми и оригинальными, в повседневной жизни начинают раздражать. Одно дело, когда любимый все бросал к твоим ногам и возил тебя в путешествия, дарил дорогие подарки, другое - когда растратил все сбережения на увеселения и не заплатил взнос по кредиту за квартиру или дом. Так вырастают семена конфликта. И так один партнер узнает, что быть в контакте с другим
может быть небезопасно, может утрачиваться доверие, отношения вступают в фазу кризиса. Но кризис - это не конец любви, а фаза проверки отношений реальностью, повод и возможность для изменений в отношениях. Здесь партнеры приобретают шанс научиться видеть и слышать как свои потребности в отношениях, так и чужие, учиться защищать свои личные границы и уважать чужие. В таких случаях бывает полезно пройти сеансы семейной терапии, в процессе которой партнеры учатся открыто выражать свое мнение, прислушиваться к друг другу, улучшать взаимопонимание, обмениваться и получать эмоциональную поддержку членов семьи, улучшать навыки решения проблем. Именно поэтому, семейные терапевты говорят о том, что если партнеры все-таки хотят создать стабильные и гармоничные отношения, какие-то договоренности стоит обсудить заранее, до начала совместного проживания, вместе подумать, что приемлемо, а что нет в будущих отношениях (например, какой поддержки ожидаем от партнера, как мы относимся к сексу, к деньгам, к детям, к родителям, к отдыху, к совместному будущему, кто будет ходить к нам в гости, будем ли мы сами куда-то выходить из дому).
Иногда партнеры очень много прощают, не говорят о своих потребностях из страха потерять любимого человека, не умеют говорить „нет“. „Я все время боюсь, что партнер меня бросит,“ - описывают свое состояние некоторые пациенты. В таких людях говорит „травма отношений“, а также ощущение, что я - не ценный, что теперь постоянно должен заслуживать любовь. Страх быть брошенным, преданным, отвергнутым, который очень часто человек приносит во взрослую жизнь из детства, из отношений со значимыми взрослыми, которые по разными причинам „предавали“ и „отвергали“, не давали своей любви, не уделяли времени, говорит о низкой самооценке и готовности к компромиссам. Бывает ослепленный любовью человек, готовый очень многим поступился ради мечты об идеальных отношениях и не умеющий защищать свои личные границы, очнувшись, обнаруживает себя в очень печальной ситуации. Доходит до того, что люди берут на себя серьезные долговые обязательства, чтобы угодить партнеру. Иногда просто начинают жить не своей жизнью, отказываются от своей карьеры, планов, друзей, любимых привычек, накапливая внутреннюю ярость, раздражение, усталость.
Если страх потерять отношения постоянный и сильный, при этом для него нет явных причин, речь идет о невротическом страхе. Само по себе чувство страха призвано защищать нас в ситуации опасности. Но невротический страх испытывают без видимой причины. Скорее это память о том, что когда-то похожее уже происходило в прошлом и от этого было очень больно – какая-то история, в которой кто-то важный бросил эмоционально или физически: выбрал другого, ушел, умер, предал. Человек может не только не связывать нынешние отношения с прошлыми, но и вообще не помнить ту,
первую историю. Но подозрительность, ожидание измены, сильная тревожность, — сигнал о том, что близость воспринимается как потенциальная опасность.
Таких тревожных партнеров можно назвать невротиками, они имеют невротический тип личности, что часто заставляет их выбирать в отношениях роль жертвы или же агрессора. Им кажется, что в их проблемах и выборах всегда виноват кто-то другой. Они слишком драматизируют происходящее, активно контролируют свою жизнь и жизнь партнера. Им свойственны пессимизм и грусть, часто бывают раздражительными и даже агрессивными.
Американский психоаналитик и психолог Карен Хорни выделила три типа невротической личности: подчиненный, агрессивный, обособленный и описала два возможных способа борьбы невротика с собственной тревожностью. В одном случае невротик отправляется в патологический поиск любви, привязанности, что в отношениях приводит к слиянию, чрезмерной близости с партнером. Так создаются созависимые отношения. Другой тип невротика находится в поисках престижа, власти, обладания чем-то или кем-то. В отношениях он скорее склонен доминировать, действовать через унижение, ущемление прав других людей.
Такое отношение к жизни и партнеру явно не способствует развитию тепла и близости в паре. Но даже если все действительно так, повода для отчаяния нет. Когнитивно-поведенческая терапия предлагает в таких случаях более осознанную работу с восприятием отношений, которое искажено постоянным опасением, когнитивными ошибками восприятия реальности. Психодинамические методы терапии (сюда относится психоанализ, юнгианский и другие подходы) могут помочь найти первопричину страха, соприкоснуться со своими чувствами и прожить их – тогда они потеряют власть над настоящим.
Другой проблемой в отношениях может быть выбор неподходящего партнера. Так бывает, когда мечтающая о стабильных отношениях девушка раз за разом выбирает нестабильных, инфантильных партнеров, на которых нельзя положиться. Или думающий о теплых поддерживающих отношениях мужчина выбирает эмоционально недоступную, холодную спутницу. При этом ощущения от таких отношений как от душа Шарко: эмоции на пределе, от напряжения „искры“ в глазах, интенсивность переживаний такая, что человек утрачивает способность разобраться, хорошо ему или плохо с таким партнером на самом деле. Причина такого конфликтного выбора тоже родом из детства, так как бессознательно мы переносим свой детский опыт, полученный в родительской семье, в свою взрослую жизнь. Другой модели отношений в нашем личном опыте просто нет. Если мы сознательно не растем над собой, не работаем над своим взрослением, мы выбираем партнеров, которые чем-то, внутренне или внешне, похожи на наших родителей, в попытке „переиграть“ сценарий этих отношений: получить, наконец, любовь от холодной матери или защиту от отца,
которого никогда или вообще не было рядом. Таким образом, мы попадаем в ловушку спрятанной в подсознании надежды, что однажды этот сценарий, наконец, переиграется и наша детская история получит благополучное разрешение. Терапия в таких случаях помогает осознать скрытый сценарий, отгоревать несбывшуюся мечту и освободить место для более здоровых отношений с собой и окружающими.