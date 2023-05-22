Эксперт предупреждает: не стоит пользоваться просроченным солнцезащитным кремом

По словам Йоозепа Кальюла, уровень УФ-излучения уже сейчас достигает 5-6, этого достаточно для возникновения ожогов кожи при длительном пребывании на открытом воздухе. „После зимы кожа более восприимчива к солнечному излучению, и людям с более чувствительной кожей уже стоит пользоваться солнцезащитным кремом, когда УФ-индекс поднимается выше 3-4“, — отметил Кальюла.

„Большинство потребительских товаров имеют дату „годен до“ или „лучше до“. Продукты с истекшим сроком годности, как правило, можно безопасно использовать после окончания срока годности, но солнцезащитный крем – один из тех продуктов, к которым это не относится. Срок годности нераспечатанного солнцезащитного крема довольно большой, обычно два-три года, но, в случае уже вскрытой упаковки, действие активных ингредиентов с течением времени снижается, и крем уже не приносит прежней пользы“, — сказал Кальюла.

„Остатки солнцезащитного крема, которым Вы пользовались в прошлом сезоне, лучше выбросить или, по крайней мере, критически оценить – если цвет или консистенция изменились, крем стал более водянистым, расслоился или в нём появились комки, им, совершенно точно, не стоит пользоваться“, – считает основатель Sumena.

„Солнцезащитный крем следует хранить в прохладном и тёмном месте, потому что в тёплом и светлом его действие ослабевает. К примеру, на пляже бутылочку с солнцезащитным кремом лучше положить в полотенце и в тень, и не забывать, что крышка на ней всегда должна быть закрыта. Лучший способ хранения солнцезащитного крема — держать его в холодильнике“, — сказал Кальюла.

„Не стоит бояться потреблять товары с пометкой „лучше до“ после истечения указанного срока, потому что их качество ещё долго не снижается, нет смысла выбрасывать еду или другие вполне годные товары. Например, сухие продукты, шоколад, мёд или консервы после окончания срока „лучше до“ могут храниться месяцами и даже годами“, — утверждает Кальюла.

По словам Йоозепа Кальюла, маркировку „лучше до“ имеют не только продукты питания, но и косметические товары. „Если они хранятся в правильных условиях и упаковка не вскрыта, с ними, на самом деле, ничего не случится даже через два-три года после истечения срока. Это относится и к солнцезащитным кремам, такие товары с пометкой „годен до“ лучше хранить в тёмном и прохладном месте, например, в шкафу или в ящике стола“, – сказал Кальюла.