ФОТО | Самое масштабное обновление в истории Viru Keskus: 86 новых магазинов и концепций

Viru Keskus вложил около 20 миллионов евро в обновление, а арендаторы центра добавили еще 15 миллионов евро на ремонт своих магазинов. Работы затронули 90% площади центра. Основное внимание обновленного центра сосредоточено на новых брендах, поддержке продажи и качестве клиентского опыта.

По словам исполнительного директора Viru Keskus Гертти Когерманна, успех современного торгового центра в центре города основан на правильном выборе брендов, качестве клиентского опыта и удобстве покупок. „Мы слушаем наших клиентов и делаем выбор магазинов, брендов и услуг, соответствующий их предпочтениям. Положительное влияние обновлений уже видно на бизнес-результатах многих продавцов, чья эффективность продаж выросла почти на треть“, - радуется Когерманн.

Председатель правления AS Kapitel акционера Viru Keskus и член совета Viru Keskus Таави Ояла отмечает, что с момента открытия в 2004 году Viru Keskus был и остается настоящим лидеров торговых центров в Таллинне. „Чтобы сохранить лидирующую позицию, мы поддержали инициативу руководства запустить проект обновления центра несколько лет назад, в очень сложное время, когда на торговые центры накладывались различные ограничения. Многоэтапный проект обновления был непростым, но благодаря отличной команде центра и хорошему сотрудничеству с арендаторами он был успешно реализован. Viru Keskus есть и остается одной из основных достопримечательностей Таллинна, выбор, качество и опыт покупок в котором сложно превзойти“, - дополнил Ояла.