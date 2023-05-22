Как отметить день рождения без стресса: 8 советов
Празднование юбилея или дня рождения должно доставлять удовольствие не только гостям, но прежде всего самому имениннику. Яан Лийв, исполнительный директор компании FoodStudio, которая приняла уже более 50 000 гостей, дает советы о том, как без стресса организовать праздник по случаю дня рождения.
Гости будут довольны, посетив запоминающееся, продуманное и интересное мероприятие. Прежде всего друзья и знакомые хотят вместе провести время и отпраздновать день рождения с именинником. К планированию следует относиться спокойно, поскольку обычно не случается ничего, способного испортить весь праздник. Важнее идеально продуманных деталей – спокойствие и радость именинника. Обдумайте следующие восемь пунктов – они помогут вам спланировать праздник без стресса.
Составьте план праздника и бюджет
Каждое успешное мероприятие начинается с хорошо продуманного плана. Чтобы не оставлять все на последний момент, составьте план за несколько месяцев до праздника. Учтите количество гостей, тему или концепцию праздника, а также обдумайте подходящее место, дату, время, список гостей, развлечения и меню. Когда место, количество гостей, меню, развлечения и программа определены, можно составить бюджет.
Не делайте мероприятие слишком большим
День рождения не обязательно должен быть грандиозным и многолюдным. Сделайте список гостей умеренным, чтобы сохранить интимную атмосферу и избежать перерасхода средств. Отберите близких друзей и членов семьи, с которыми вы обязательно захотите разделить этот особенный день. Если именинник успеет пообщаться со всеми, главный герой праздника получит больше удовольствия от мероприятия, и гости также останутся довольны.
Пригласите гостей
Если детали праздника еще не определены, отправьте гостям приглашение в стиле save the date – это гарантирует, что они забронируют дату, а детали вы сможете уточнить позже. За некоторое время до мероприятия гости обязательно захотят точнее узнать, что именно их ждет, чтобы спланировать транспорт, подходящую одежду, удобную танцевальную обувь и т.д. Предоставьте необходимую информацию в приглашении, но оставьте место и для сюрпризов на месте.
Делегируйте задачи
Юбиляру не обязательно организовывать вечеринку в одиночку. Разделив задачи, именинник снижает нагрузку на себя и сможет полнее насладиться праздником. В FoodStudio есть целая команда, чья ежедневная работа заключается в организации мероприятий – мы приняли уже более 50 000 гостей и проследим за тем, чтобы ничего не было забыто и все прошло гладко. Достаточно того, что именинник подготовит план вечеринки, а организацию всего остального мы возьмем на себя. При желании вы также можете собрать команду помощников из своих друзей и членов семьи.
Составьте меню
Приготовление подходящих для всех гостей еды и напитков может стать одним из основных источников стресса при организации праздника. В FoodStudio мы упростили эту часть – именинник может выбрать из семи разных меню, которые меняются в зависимости от сезона. В зимний сезон самыми популярными среди гостей стали средиземноморская кухня, французская классика, а также современная эстонская кухня. В летний период мы предлагаем три разных гриль-меню. После того, как меню выбрано, готовятся подходящие закуски, меню из четырех блюд и подбираются соответствующие блюдам напитки. Именинник решает все, просто выбрав один из вариантов.
Продумайте программу праздника
Главное правило здесь – лучше меньше, да лучше. Игры, перформансы и прочие развлечения – это здорово, но нужны они в первую очередь, что „разогреть“ гостей. Не включайте в программу слишком много мероприятий, обязательно оставляйте место для свободного общения.
Привлекайте гостей
Запоминающимся часто становится мероприятие, где гости могут попробовать что-то новое и захватывающее. FoodStudio – это совместное приготовление еды. Некоторые группы хотят делать все с нуля – их поддерживает профессиональный повар-инструктор. Другие предпочитают, чтобы основная подготовительная работа по уже была проделана, а вот более интересные части и подача еды выполнялись бы совместно. Важно отметить, что все блюда готовят на глазах у гостей и подают на уровне топового ресторана. Те, кто сами не хотят участвовать в готовке, могут с комфортом наблюдать за происходящим.
Подумайте о том, как запечатлеть праздник
Фотографии и видео позволят вам наслаждаться приятными эмоциями даже спустя годы. При желании мы пригласим профессионального фотографа, но красивые снимки может сделать на камеру телефона и кто-то из гостей.
Мероприятия основанной в 2009 году FoodStudio посетили уже около 50 тысяч человек. В FoodStudio празднование дня рождения – всегда радостное событие. Имениннику остается только решить, какой именно праздник он хочет организовать. Мы позаботимся о том, чтобы день рождения прошел превосходно. Именинник должен только явиться на место: и даже это вы можете сделать как звезда – с небольшим опозданием, или как владелец – с большим опозданием. Мы открываем двери, заботимся о настроении, готовим еду вместе с гостями и даже сами моем затем всю посуду.