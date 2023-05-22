Как отметить день рождения без стресса: 8 советов

Составьте план праздника и бюджет

Каждое успешное мероприятие начинается с хорошо продуманного плана. Чтобы не оставлять все на последний момент, составьте план за несколько месяцев до праздника. Учтите количество гостей, тему или концепцию праздника, а также обдумайте подходящее место, дату, время, список гостей, развлечения и меню. Когда место, количество гостей, меню, развлечения и программа определены, можно составить бюджет.





Не делайте мероприятие слишком большим

День рождения не обязательно должен быть грандиозным и многолюдным. Сделайте список гостей умеренным, чтобы сохранить интимную атмосферу и избежать перерасхода средств. Отберите близких друзей и членов семьи, с которыми вы обязательно захотите разделить этот особенный день. Если именинник успеет пообщаться со всеми, главный герой праздника получит больше удовольствия от мероприятия, и гости также останутся довольны.





Пригласите гостей

Если детали праздника еще не определены, отправьте гостям приглашение в стиле save the date – это гарантирует, что они забронируют дату, а детали вы сможете уточнить позже. За некоторое время до мероприятия гости обязательно захотят точнее узнать, что именно их ждет, чтобы спланировать транспорт, подходящую одежду, удобную танцевальную обувь и т.д. Предоставьте необходимую информацию в приглашении, но оставьте место и для сюрпризов на месте.





Делегируйте задачи

Юбиляру не обязательно организовывать вечеринку в одиночку. Разделив задачи, именинник снижает нагрузку на себя и сможет полнее насладиться праздником. В FoodStudio есть целая команда, чья ежедневная работа заключается в организации мероприятий – мы приняли уже более 50 000 гостей и проследим за тем, чтобы ничего не было забыто и все прошло гладко. Достаточно того, что именинник подготовит план вечеринки, а организацию всего остального мы возьмем на себя. При желании вы также можете собрать команду помощников из своих друзей и членов семьи.





Составьте меню

Приготовление подходящих для всех гостей еды и напитков может стать одним из основных источников стресса при организации праздника. В FoodStudio мы упростили эту часть – именинник может выбрать из семи разных меню, которые меняются в зависимости от сезона. В зимний сезон самыми популярными среди гостей стали средиземноморская кухня, французская классика, а также современная эстонская кухня. В летний период мы предлагаем три разных гриль-меню. После того, как меню выбрано, готовятся подходящие закуски, меню из четырех блюд и подбираются соответствующие блюдам напитки. Именинник решает все, просто выбрав один из вариантов.





Продумайте программу праздника

Главное правило здесь – лучше меньше, да лучше. Игры, перформансы и прочие развлечения – это здорово, но нужны они в первую очередь, что „разогреть“ гостей. Не включайте в программу слишком много мероприятий, обязательно оставляйте место для свободного общения.







Привлекайте гостей

Запоминающимся часто становится мероприятие, где гости могут попробовать что-то новое и захватывающее. FoodStudio – это совместное приготовление еды. Некоторые группы хотят делать все с нуля – их поддерживает профессиональный повар-инструктор. Другие предпочитают, чтобы основная подготовительная работа по уже была проделана, а вот более интересные части и подача еды выполнялись бы совместно. Важно отметить, что все блюда готовят на глазах у гостей и подают на уровне топового ресторана. Те, кто сами не хотят участвовать в готовке, могут с комфортом наблюдать за происходящим.