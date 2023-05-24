ПОДКАСТ | Победила рак груди и не сдалась: как найти силы бороться, если опускаются руки?

Как ты обнаружила проблему?

Впервые я столкнулась с подозрениями в феврале 2021 года. Я обнаружила у себя небольшое уплотнение. Я сразу позвонила врачу. Тогда был разгар пандемии, мне не дали того внимания, какое я требовала. На узи врач сказал мне - у вас возраст, такое бывает. На тот момент мне было 42 года. Я привыкла доверять профессионалам своего дела и успокоилась. Почти через год - в декабре 2021 года - я приехала в гости к маме в свой родной город Омск. Она у меня спросила, не нужно ли мне что проверить. Я ответила, что все хорошо, только вот уплотнение никуда не делось. Она и предложила сходить провериться второй раз - на всякий случай. Было ли это материнское чутье, или мне просто повезло - все может быть. Но если бы врачи сразу оказали мне должное внимание, то я могла бы всего этого вообще избежать.

Тебе поставили диагноз и ты приняла решение лечиться в Эстонии. Как у тебя получилось не сломиться?

Когда мне сказали диагноз - слезы на глазах, сказать ничего невозможно. Я безумно благодарна врачам - за то, что они спокойны. С кем бы я ни разговаривала из онкологов - и с российскими, и с нашими, они тебя не пугают, они тебя успокаивают. Они говорят, что все будет хорошо, сейчас медицина действительно продвинулась вперед и излечивают различные степени рака. Это сразу вселило надежду.