ПОДКАСТ | Победила рак груди и не сдалась: как найти силы бороться, если опускаются руки?(1)
В студии подкаста „По душам“ - ногтевой мастер Оксана, которая, услышав страшный диагноз, не упала духом и нашла в себе силы бороться. Как и в чем искать мотивацию что-то делать, если руки опускаются - слушайте в этом выпуске.
Как ты обнаружила проблему?
Впервые я столкнулась с подозрениями в феврале 2021 года. Я обнаружила у себя небольшое уплотнение. Я сразу позвонила врачу. Тогда был разгар пандемии, мне не дали того внимания, какое я требовала. На узи врач сказал мне - у вас возраст, такое бывает. На тот момент мне было 42 года. Я привыкла доверять профессионалам своего дела и успокоилась. Почти через год - в декабре 2021 года - я приехала в гости к маме в свой родной город Омск. Она у меня спросила, не нужно ли мне что проверить. Я ответила, что все хорошо, только вот уплотнение никуда не делось. Она и предложила сходить провериться второй раз - на всякий случай. Было ли это материнское чутье, или мне просто повезло - все может быть. Но если бы врачи сразу оказали мне должное внимание, то я могла бы всего этого вообще избежать.
Тебе поставили диагноз и ты приняла решение лечиться в Эстонии. Как у тебя получилось не сломиться?
Когда мне сказали диагноз - слезы на глазах, сказать ничего невозможно. Я безумно благодарна врачам - за то, что они спокойны. С кем бы я ни разговаривала из онкологов - и с российскими, и с нашими, они тебя не пугают, они тебя успокаивают. Они говорят, что все будет хорошо, сейчас медицина действительно продвинулась вперед и излечивают различные степени рака. Это сразу вселило надежду.
Мужу я сообщила по телефону. Я сидела в кофейне в городе Омске и знала, что в это время он проснулся уже, и лежал в ванне, читал новости. Сидела и не знала, сказать сейчас, или потом. Потом поняла, что я не могу не сказать ему первому - это все-таки самый близкий мой человек. Позвонила и сказала, что надо поговорить, это срочно. Конечно, это был удар. Но он принял достойно. Взял выходной и весь день был со мной на связи. И утром на следующий день уже встречал меня в аэропорту - сказал, прорвемся. Он держался молодцом. Да и юмор - наше все. В первый день, когда я приехала после парикмахера, это все воспринималось через юмор. Смеялись, что теперь у нас живет „маленький бледный гоблин“.
В тот момент у нас появилось животное. Маленькое чудовище, которое зовут Эбби. Это - кошка-собака. Только вы приходите домой, только вставляете ключ в замок - там уже крики, только заходите - это чудо трется о ноги, оно тебе радо. А потом - летит на кровать и начинает кувыркаться как собака. Это - животное, которое всегда рядом, Как попугай на плече у Флинта, как лучший друг, который всегда с тобой.
Послушать подкаст полностью можно здесь.