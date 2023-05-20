Советы мужчине в постели, после которых этот секс станет последним

„А помнишь, как тот актер…“

Многие пары практикуют совместный просмотр фильмов для взрослых, и этот факт может как положительно, так и крайне отрицательно сказаться на вашей сексуальной жизни. Основные проблемы возникают в том случае, если кому-то из вас, чаще всего женщине, захочется поставить своему мужчине в пример актера из фильма для взрослых. Напомним, что мужчины не терпят никаких сравнений и особенно остро реагируют на советы следовать чужому примеру. Поэтому, если не хотите, чтобы мужчина избегал секса с вами, стоит держать себя в руках и переставить ставить в пример даже абстрактных актеров категории XXL.

„Почему так быстро? Тебе бы…“

Советы из разряда „Как задержать эякуляцию“ и т. п. страшно раздражают мужчин. Каждый представитель сильного пола уверен, что он — лучший любовник, который прекрасно владеет искусством соблазнения и хорошо понимает свои потребности, а также знает, как доставить удовольствие женщине. Если вы начнете его учить, как правильно получать оргазм, вы получите страшного врага в мужском лице. О повторном сексе и говорить не стоит.

„Мне такое на надо. Хочу вот так!“

Отстаивать границы и давать партнеру понять, что вам нравится в постели, необходимо, и все же стоит быть аккуратнее, если уж зашел такой разговор. Возмущение в резкой форме просто убьет все желание, мужчина если не окажется обескуражен, то разозлится и все настроение будет испорчено. Старайтесь говорить от первого лица и ни в коем случае не критикуйте его идеи. Лучше всего сказать что-то вроде: „Давай лучше вот так“.