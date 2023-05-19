ФОТО | Такого в торговом центре вы еще не видели! Viru Keskus отметил свое обновление грандиозной вечеринкой и ярким модным показом

Полностью обновленный атриум, украшенный зелеными колоннами с высаженными в них тысячами растений, заполнили более 1500 гостей и участников шоу включая музыкальных гостей вечера Kitty Florentine, Ewert and The Two Dragons, Сандера Мёльдера и Puuluup.

Взгляды привлекало смелое и запоминающееся модное шоу, составленное из первоклассного ассортимента обновленного центра творчества эстонских дизайнеров, организованное эстонскими стилистами Юлией Волоско, Лийзой-Крислин Салех и Айваром Антонио Латтом.

Модели съезжали в атриум по эскалатору, шли на крутящийся подиум, а позже вновь уезжали на эскалаторе наверх. Настоящий экстрим! К счастью, никто не упал. Среди моделей было много известных лиц - Женя Фокин, Каролин Куузик, Алена Ээсмаа, Анна Канеэлина, Лийзи Ээсмаа, Виктория Скрынник и другие.

Важным моментом вечеринки стало награждение лучших магазинов и обслуживающего персонала центра. GoldTime, MyFitness и ProOptika сияли благодаря выдающимся результатам работы в 2022 году, где также работали Агне Миккер (ProOptika), Яна Крот (GoldTime) и Кира Иванова (MyFitness) – признанные лучшими обслуживающими сотрудниками в Viru Keskus.

Гости вечеринки могли насладиться изысками как в поп-ап закусочных в коридорах центра, так и на фудкорте Toidutänav, завоевавшей сердца жителей города. На этаже, посвященном красоте и здоровью, гостей порадовал устрицами мастер-шеф и основатель Austerium Анти Лепик.

Смотрите, как прошел праздник и кто на него пришел!