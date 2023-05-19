В Риге пройдет Superwoman – глобальный форум женского лидерства

Superwoman Forum направлен на всестороннее содействие женскому предпринимательству, поддержку женской силы и потенциала, укрепление позиций женщин во всех сферах глобального общества.Участие в мероприятии подарит каждой посетительнице возможность рассказать о себе на аудиторию из 500+ участниц, познакомиться с коллегами и найти партнеров, получить эксклюзивную информацию от известных и успешных представителей бизнеса.

Форум будет интересен девушкам, которые только начинают или уже активно развивают свой бизнес, ищут новые направления и возможности для масштабирования и инвестиций, выбирают или меняют сферу самореализации или находятся в поиске деловых партнеров. Также Superwoman будет полезен тем, кто чувствует выгорание на работе, переживает, что достиг потолка в карьере, нуждается в дополнительной мотивации, поддержке и вдохновляющих идеях.