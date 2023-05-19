В Риге пройдет Superwoman – глобальный форум женского лидерства
21 мая 2023 года в Риге, на площадке ATTA CENTRE, состоится Superwoman – глобальный форум женского лидерства. На одной сцене соберутся известные собственники и СЕО ресторанного, образовательного, страхового бизнеса, розничной торговли и бьюти-сферы. Спикеры представят успешные кейсы из своей практики и откровенно поделятся профессиональным и личным опытом построения успешного бизнеса.
Superwoman Forum направлен на всестороннее содействие женскому предпринимательству, поддержку женской силы и потенциала, укрепление позиций женщин во всех сферах глобального общества.Участие в мероприятии подарит каждой посетительнице возможность рассказать о себе на аудиторию из 500+ участниц, познакомиться с коллегами и найти партнеров, получить эксклюзивную информацию от известных и успешных представителей бизнеса.
В числе спикеров мероприятия:
Светлана Керимова (Украина) – владелица международной образовательной компании Woman Insight, популярный YouTube-блогер с миллионными просмотрами, эксперт телеканалов, успешная бизнесвумен по сексуальному семейному образованию.
Алуника Добровольская (Украина) – создательница образовательного проекта ALUNIKA, популярнейший мотивационный спикер, консультант известных политиков и многих успешных проектов, мастер НЛП, эксперт телевидения.
Майя Арманева (Латвия) – телеведущая, знаменитый фэшн-блогер, модный инфлюенсер, эксперт по социальным сетям. Со-основательница партии LPV (Латвия на первом месте).
Форум будет интересен девушкам, которые только начинают или уже активно развивают свой бизнес, ищут новые направления и возможности для масштабирования и инвестиций, выбирают или меняют сферу самореализации или находятся в поиске деловых партнеров. Также Superwoman будет полезен тем, кто чувствует выгорание на работе, переживает, что достиг потолка в карьере, нуждается в дополнительной мотивации, поддержке и вдохновляющих идеях.