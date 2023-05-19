ФОТО | Скандинавский дизайн и вкусные булочки! В Таллинне распахнули двери долгожданный магазин и кафе ARKET

В этом году в Эстонию пришел скандинавский бренд одежды и товаров для интерьера ARKET. В эту пятницу в торговом центре Viru открывается флагманский магазин бренда вместе с кафе. А за пару дней до этого там прошло торжественное открытие, где модные гости смогли ознакомиться с ассортиментом и отведать еду, которую предлагают в кафе.