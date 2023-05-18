Знаки зодиака, из которых получаются худшие друзья — бегите от них!

Овен

Вспыльчивые и бескомпромиссные люди. Они очень быстро сходятся с людьми и умеют находить подход почти к любому человеку, поэтому вокруг них всех много знакомых. Но когда дело доходит до настоящей дружбы, здесь навыки Овна проседают. Овны очень сложно открываются людям, из-за чего кажутся холодными и незаинтересованными. При близком контакте может показаться, что Овен пытается вас подавить и вообще обойти, ведь дух соперничества есть в каждом представителе этого знака. Однако дружба никак не предполагает соперничество.

Скорпион

Еще один непростой для дружбы знак. Он не будет устраивать бурных сцен и строить стену между собой и другом, и все же проблем от Скорпиона вы получите сполна. Очень часто Скорпионы оказываются самыми токсичными друзьями, которые не против переложить свои проблемы на хорошего друга или же могут обсудить вас за спиной, причем выставить не в лучшем свете. А злопамятности Скорпионам не занимать — если вы его чем-то задели, он будет помнить об этом до конца жизни.

Козерог

Казалось бы, довольно спокойный человек, что может пойти не так? Козерог же чаще всего очень самодостаточны и будут выбирать друзей очень тщательно. Для них очень важно, чтобы друг соответствовал ожиданиям самого Козерога. Большой проблемой этого знака можно назвать неуживчивость и стремление казаться лучше, чем все остальные люди. И будьте уверены, Козерог не раз напомнит вам, в чем и почему он лучше вас. Дружить с таким человеком очень непросто.