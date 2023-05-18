Как уменьшить стоимость корзины покупок, сохранив при этом привычное качество?
В нынешней экономической ситуации каждая семья задумывается о том, как оптимизировать расходы, чтобы не пришлось отказываться от привычной корзины покупок. Значительной экономии можно добиться, заменив часть товаров на более доступные по цене бренды.
Цены на ассортимент Well Done от Maxima ниже, чем на продукцию крупных брендов, но при этом обеспечен тщательно контролируемый уровень качества. Далее мы предлагаем вам идеи для завтрака, обеда и ужина.
Ассортимент Well Done уже достаточно широк, на данный момент в магазинах Maxima можно найти около 300 товаров. К концу года ассортимент увеличится почти до 700 товаров, представленных в каждой товарной категории. Мы предлагаем вам идеи 3 блюд, в которых вы можете заменить товары более дорогого бренда на продукцию Well Done.
Большинство продуктов, представленных в рецептах, также входят в ассортимент Well Done. „Ассортимент Well Done был составлен осознанно и в результате тщательной предварительной работы с учетом ежедневных продуктов питания и потребностей семей. Во-первых, Well Done – это ориентир для клиента, приходящего в магазин, с его помощью можно найти качественные, более дешевые альтернативы продуктам, которые уже стали привычными. Во-вторых, разнообразие ассортимента Well Done также вдохновляет на обновление ежедневного меню, и каждый член семьи найдет в выборе товаров то, что ему по душе“, – представляет торговую марку Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti. Продукция Well Done доступна исключительно в магазинах Maxima во всех странах Балтии. В Эстонии продукцию Well Done можно найти во всех 85 магазинах Maxima по всей Эстонии, ассортимент зависит от особенностей магазинов.
Откройте для себя новые вкусы и сделайте свою корзину покупок более выгодной Well Done – идеи на каждый день!