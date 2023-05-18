Как уменьшить стоимость корзины покупок, сохранив при этом привычное качество?

Цены на ассортимент Well Done от Maxima ниже, чем на продукцию крупных брендов, но при этом обеспечен тщательно контролируемый уровень качества. Далее мы предлагаем вам идеи для завтрака, обеда и ужина.

Ассортимент Well Done уже достаточно широк, на данный момент в магазинах Maxima можно найти около 300 товаров. К концу года ассортимент увеличится почти до 700 товаров, представленных в каждой товарной категории. Мы предлагаем вам идеи 3 блюд, в которых вы можете заменить товары более дорогого бренда на продукцию Well Done.

Завтрак Рисовая вафля с ветчиной, яйцом и авокадо Идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы еда была менее калорийной, но при этом питательной. Вам понадобится немного сливочного масла, листья салата или другой зелени, вареная ветчина из индейки, нарезанный сыр Гауда, авокадо и вареное яйцо. В ассортименте Well Done есть как яйца кур, содержащихся на насесте, яйца кур, содержащихся на свобод, так и органические и перепелиные яйца. Вкусный и полезный завтрак готов! PS! Вместо обычного молока для утреннего кофе вы можете выбрать органический соевый, овсяный или миндальный напиток из ассортимента Well Done.

Обед Филе лосося с разноцветным салатом Возьмите с собой в офис вкусный полезный обед. Для салата используйте салатный микс, помидоры черри, редис, кукурузу, красный лук и авокадо. Нарежьте и смешайте их с небольшим количеством оливкового масла. Кусок филе лосося слегка приправьте солью и перцем и обжарьте на сковороде с маслом. Подавайте лосось на подушке из листьев салата.

Ужин Сочная свинина с овощами Сытный ужин с полезным теплым салатом. Вам понадобятся стейки из свиной шеи, приправы и травы, замороженная стручковая фасоль, помидоры черри, чеснок, бальзамический уксус и овощной бульон. Если хотите, добавьте отварной картофель. При подаче посыпьте блюдо твердым сыром, чтобы придать последний штрих.

Большинство продуктов, представленных в рецептах, также входят в ассортимент Well Done. „Ассортимент Well Done был составлен осознанно и в результате тщательной предварительной работы с учетом ежедневных продуктов питания и потребностей семей. Во-первых, Well Done – это ориентир для клиента, приходящего в магазин, с его помощью можно найти качественные, более дешевые альтернативы продуктам, которые уже стали привычными. Во-вторых, разнообразие ассортимента Well Done также вдохновляет на обновление ежедневного меню, и каждый член семьи найдет в выборе товаров то, что ему по душе“, – представляет торговую марку Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti. Продукция Well Done доступна исключительно в магазинах Maxima во всех странах Балтии. В Эстонии продукцию Well Done можно найти во всех 85 магазинах Maxima по всей Эстонии, ассортимент зависит от особенностей магазинов.

Откройте для себя новые вкусы и сделайте свою корзину покупок более выгодной Well Done – идеи на каждый день!