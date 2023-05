Как уменьшить стоимость корзины покупок, сохранив при этом привычное качество?

Ассортимент Well Done уже достаточно широк, на данный момент в магазинах Maxima можно найти около 300 товаров. К концу года ассортимент увеличится почти до 700 товаров, представленных в каждой товарной категории. Мы предлагаем вам идеи 3 блюд, в которых вы можете заменить товары более дорогого бренда на продукцию Well Done.

Большинство продуктов, представленных в рецептах, также входят в ассортимент Well Done. „Ассортимент Well Done был составлен осознанно и в результате тщательной предварительной работы с учетом ежедневных продуктов питания и потребностей семей. Во-первых, Well Done – это ориентир для клиента, приходящего в магазин, с его помощью можно найти качественные, более дешевые альтернативы продуктам, которые уже стали привычными. Во-вторых, разнообразие ассортимента Well Done также вдохновляет на обновление ежедневного меню, и каждый член семьи найдет в выборе товаров то, что ему по душе“, – представляет торговую марку Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti. Продукция Well Done доступна исключительно в магазинах Maxima во всех странах Балтии. В Эстонии продукцию Well Done можно найти во всех 85 магазинах Maxima по всей Эстонии, ассортимент зависит от особенностей магазинов.