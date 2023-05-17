Как победить рак, попасть на тайную виллу Dior, прокатиться на беззвучном байке и выбрать лучшее rosé. Закажите бесплатно летний номер JANA Luxury!

В свежем номере:

Илона Фаустова: Блондинка в химии. Профессор, модель, кинопродюсер и просто красавица рассказывает о том, как успеть все и сразу! По пунктам: как Тартуский университет использует крупнейший грант на исследования – 90 миллионов евро и каким образом благодаря этому можно будет победить рак, а также о бэкстейдже и диете супермоделей и работе на съемочной площадке с Кристофером Ноланом.

Как не испортить отпуск мечты? И что делать, если вдруг что-то пошло не так? На эти вопросы отвечают Анастасия Коваленко-Кылварт, Анатолий Эйн, Илона Калдре, Ирина Свидлов, Юрий Братчик.

Как найти идеального экскурсовода? В своей колонке о том, на что обратить внимание, чтобы подготовиться к экскурсии, делится известный нарвский гид Александр Опенко.

Как попасть на тайную виллу Dior и о чем не пишут справочники по дресс-коду. Так нужно или не нужно надевать колготки на официальный прием? Как стать счастливой обладательницей лука с подиума? И сколько стоит платье от кутюр? Обо всем этом и сказочном гостеприимстве одного из самых известных домов моды поговорим с постоянной гостьей парижских показов и закрытых вечеринок Dior .

Riga Fashion Week: Восток по-европейски и эко-гранж

Tallinn Fashion Week: Самое время для новых приключений!

Актуальный образ этого лета: в стиле Барби. Ведущие эксперты рассказывают, как выбрать свадебное платье, каким должен быть макияж и прическа невесты, а также гостий свадебной и любой другой летней вечеринки.

Пляжная красота: позаботимся не только о выборе хорошего SPF-крема для лица и для тела, но также о защите волос и множестве других важных нюансов, о которых зачастую не задумываемся.

Выбираем трендовый и вкусный свадебный торт — праздничный и сладкий финал вечеринки!

Рецепты: севиче из лосося и манго плюс идеальное мясо на гриле в медовой глазури!

В розовом цвете. Мифы и история главного вина лета – rosé. И, конечно, рекомендации сомелье, как выбрать классные розовые вина и с чем их подавать.

Электробайк: беззвучный полет по шоссе.