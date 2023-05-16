Женские недостатки, которые заставляют мужчин влюбляться — не избавляйтесь от них

Непринужденность

Жизнь в свое удовольствие часто порицается, считается, что у женщины есть определенные обязанности, о которых она ни в коем случае не должна забывать. К примеру, приготовление еды и уборка в большинстве случае лежит на женщине. Мужчина поднимется совершать подвиг в доме только если жена будет постоянно об этом напоминать. К слову, сами мужчины практически никогда не заостряют внимание на кулинарных навыках женщины. Конечно, вкусный обед на кухне любимой будет отличным бонусом, но мужчина никогда не сделает выбор в пользу отличной хозяюшки, если женщина забывает о себе и полностью отдается отношениям.

Смущение

Даже если вам далеко за 30, легкое смущение в компании интересного мужчины никогда не будет расценено, как ваш недостаток или отсутствие опыта. Наоборот, мужчины находят такое женское проявление крайне милым и испытывают невероятно нежные чувства к женщине, которая не боится показать свое смущение. Однако не увлекайтесь образом скромняшки — важно чувствовать, когда это действительно уместно.

Хрупкость

В современном мире женщины могут добиться абсолютно всего и без помощи мужчин, однако такой подход заряжает женщину излишней мужской энергией. Это нередко становится проблемой, так как мужчине трудно ухаживать за такой сильной женщиной, а прекрасный пол в свою очередь считает хрупкость и женственность проявлением слабости. Здесь сложно согласиться. Не скрывайте внутреннюю женщину и не отказывайтесь от мужской помощи — вы будете удивлены, насколько ваше разрешение помочь окрылит мужчину.

Не слишком здоровые привычки

Нет, речь не идет о зависимостях — это уже серьезная проблема, с которой нужно бороться с привлечением специалиста. А вот ваши набеги на фастфуд раз в месяц и бокал любимого вина под сериал никак нельзя назвать серьезной проблемой, да еще и такой, которая отпугнет мужчину. Следить за собой необходимо всем, но сходить с ума по ЗОЖ тоже не стоит — этот момент как раз часто отпугивает достойных мужчин.