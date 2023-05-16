10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях

1. Они не жалуются на партнера родным и знакомым. Счастливые пары знают, что не стоит втягивать третьих лиц в свои отношения. Если возникают недоразумения, супруги говорят друг с другом напрямую. Подруги жены и друзья мужа (не говоря уже о родителях) не могут придерживаться нейтральной позиции: как правило, они готовы из солидарности помочь вам поругать партнера, а это лишь навредит отношениям. Если проблема не решается и пара „буксует“ на одном месте, лучше обратиться к семейному психологу, он поможет вам услышать друг друга.

2. Они не сравнивают себя с другими. Супруги в счастливых парах принимают и любят друг друга такими, какие они есть, понимая, что все мы неидеальны. Чужой партнер всегда будет казаться лучше, ведь только живя вместе, мы видим человека как на ладони – тогда как социуму каждый из нас старается демонстрировать свои лучшие качества. Любящие супруги не высмеивают недостатки друг друга, принимают разницу во взглядах и помогают партнеру расти, поддерживая лучшее, что в нем есть.

3. Они не изображают жертву. Счастливые пары не обвиняют друг друга в своих проблемах. Гармоничные партнеры умеют просить и отдают себе отчет в том, что ответственность за происходящее лежит на обоих. Конечно, жертвенная позиция дает много бонусов: власть, возможность обвинять и перекладывать вину на другого вместо того, чтобы взять себя в руки и менять свою жизнь. Но никто не сделает другого счастливым, пока тот не будет готов меняться.

4. Они не контролируют друг друга во всем. Ревность, контроль, тирания чаще всего происходят из-за недостатка уверенности в себе. Каждый человек имеет право на личную жизнь и личные границы (например, время для отдыха в одиночестве). Если они постоянно нарушаются, это грозит нашей безопасности и вызывает естественное желание защищать свою территорию. Позвольте партнеру иметь свое пространство, и у него будет больше желания тянуться к вам.