10 вещей, которых вы не увидите в счастливых семьях
„Все счастливые семьи похожи друг на друга“, — писал Лев Толстой в романе „Анна Каренина“. И действительно: психологи выделяют 10 паттернов поведения, которые присущи счастливым парам, пишет mail.ru.
1. Они не жалуются на партнера родным и знакомым. Счастливые пары знают, что не стоит втягивать третьих лиц в свои отношения. Если возникают недоразумения, супруги говорят друг с другом напрямую. Подруги жены и друзья мужа (не говоря уже о родителях) не могут придерживаться нейтральной позиции: как правило, они готовы из солидарности помочь вам поругать партнера, а это лишь навредит отношениям. Если проблема не решается и пара „буксует“ на одном месте, лучше обратиться к семейному психологу, он поможет вам услышать друг друга.
2. Они не сравнивают себя с другими. Супруги в счастливых парах принимают и любят друг друга такими, какие они есть, понимая, что все мы неидеальны. Чужой партнер всегда будет казаться лучше, ведь только живя вместе, мы видим человека как на ладони – тогда как социуму каждый из нас старается демонстрировать свои лучшие качества. Любящие супруги не высмеивают недостатки друг друга, принимают разницу во взглядах и помогают партнеру расти, поддерживая лучшее, что в нем есть.
3. Они не изображают жертву. Счастливые пары не обвиняют друг друга в своих проблемах. Гармоничные партнеры умеют просить и отдают себе отчет в том, что ответственность за происходящее лежит на обоих. Конечно, жертвенная позиция дает много бонусов: власть, возможность обвинять и перекладывать вину на другого вместо того, чтобы взять себя в руки и менять свою жизнь. Но никто не сделает другого счастливым, пока тот не будет готов меняться.
4. Они не контролируют друг друга во всем. Ревность, контроль, тирания чаще всего происходят из-за недостатка уверенности в себе. Каждый человек имеет право на личную жизнь и личные границы (например, время для отдыха в одиночестве). Если они постоянно нарушаются, это грозит нашей безопасности и вызывает естественное желание защищать свою территорию. Позвольте партнеру иметь свое пространство, и у него будет больше желания тянуться к вам.
5. Они не ждут от другого совершенства. Мы ждем, что наш партнер непременно окажется „принцем на белом коне“, а потом разочаровываемся и раздражаемся, сталкиваясь с реальным человеком и его недостатками. Если эта история про вас, значит, пришло время учиться принимать себя и другого такими, какие мы есть. Замечаете ли вы таланты своей второй половины? Хвалите ли за достижения? Не померкло ли в ваших отношениях то, за что вы выбрали этого человека?
6. Они не всегда серьезны. Счастливые пары умеют веселиться, смеяться, шутить и тем самым обновлять свои отношения (например, после рождения ребенка). Даже когда жизнь бросает вызов, они находят возможность разрядить обстановку и посмеяться над проблемой. В контакте с нашим внутренним ребенком кроется огромный ресурс, который очень важно поддерживать в себе.
7. Они не критикуют и не пилят друг друга. Счастливые пары умеют подчеркивать достоинства друг друга, а когда возникают проблемы, пытаются осознать, что происходит. Если ваш партнер делает то, что вам не по душе, важно выбрать приемлемый способ поговорить об этом. Критикой и слезами все равно невозможно добиться желаемого – человек попросту перестает вас слышать или делает назло, чтобы подтвердить ваше никудышное мнение о нем.
8. Они не пытаются читать мысли. Счастливые пары знают, как рассказать партнеру о своих потребностях. Они не ждут, что другой догадается, каково вам сейчас. Мы уже взрослые, и у нас есть разные способы сообщить о том, что нам нужно, вместо того чтобы втихомолку обижаться. Если вам не хватает внимания, скажите об этом. Ясные послания – основа зрелых прочных отношений.
9. Они не зациклены на своих ролях. Счастливые пары не слишком жестко подходят к вопросу гендерных ролей. Они могут быть гибкими и многозадачными: сегодня ты готовишь – завтра я, сегодня ты с ребенком – завтра я, если у одного из нас трудности с работой – значит, мы приспосабливаемся к этой ситуации и не делаем из нее трагедии.
10. Они не кричат друг на друга. Человек, который то и дело переходит на крик, воспринимается как нестабильный и неуверенный в себе. Разговоры на повышенных тонах противопоказаны в отношениях, потому что со временем люди перестают слышать друг друга. Вместо крика договаривайтесь, ищите компромиссы. Если ситуация критическая, выйдите из комнаты на несколько минут, чтобы сделать 10 глубоких вздохов и успокоиться.