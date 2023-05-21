ФОТО | Что лежит в косметичке Кейт Миддлтон(1)
С тех пор как Кейт Миддлтон оказалось в центре пристального внимания общественности, а это ни много ни мало 12 лет, она редко отклонялась от своего привычного имиджа, пишет mail.ru.
Принцесса Уэльская предпочитает дымчатый макияж глаз (в максимально деликатной его версии), легкий румянец на точеных скулах и умеренно густые брови. Даже британский Vogue сетует, что бьюти-рутина Кейт — фактически тайна за семью печатями. Информации об этом крайне мало. Однако узнать о некоторых косметических средства-фаворитах принцессы Уэльской изданию все же удалось.
Однажды на Уимблдоне в руках Кейт Миддлтон было замечено средство для губ. Это легкий бальзам Clarins, который увлажняет, питает, дает оттенок в цвет губ и слегка увеличивает их в объеме.
Черной стойкой гелевой подводке для глаз Bobbi Brown выпала честь быть использованным для свадебного макияжа Кейт Миддлтон. Источники утверждают, что выбор неслучаен: это любимое и проверенное средство принцессы Уэльской. У этой подводки очень удобная угловая кисть с тонким кончиком: с ее помощью продукт наносится и растушевывается аккуратно.
Британский Vogue уверяет, что в день свадьбы Кейт и Уильяма Вестминстерское аббатство благоухало парфюмированными свечами Jo Malone Orange Blossom. Одноименным одеколоном с нотами флердоранжа, белой лилии и клементина принцесса пользуется с удовольствием сама.
Оказывается, Кейт любит лаки для ногтей Essie. Известно, что для свадебного маникюра принцесса предпочла нежно-розовый оттенок Essie Allure. Впрочем, и для менее торжественных мероприятий дамам королевского двора не разрешается сильно выходить за рамки: как правило, они выбирают бледный и деликатный оттенок Ballet Slippers той же марки.