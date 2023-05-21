ФОТО | Что лежит в косметичке Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская предпочитает дымчатый макияж глаз (в максимально деликатной его версии), легкий румянец на точеных скулах и умеренно густые брови. Даже британский Vogue сетует, что бьюти-рутина Кейт — фактически тайна за семью печатями. Информации об этом крайне мало. Однако узнать о некоторых косметических средства-фаворитах принцессы Уэльской изданию все же удалось.

Однажды на Уимблдоне в руках Кейт Миддлтон было замечено средство для губ. Это легкий бальзам Clarins, который увлажняет, питает, дает оттенок в цвет губ и слегка увеличивает их в объеме.

Черной стойкой гелевой подводке для глаз Bobbi Brown выпала честь быть использованным для свадебного макияжа Кейт Миддлтон. Источники утверждают, что выбор неслучаен: это любимое и проверенное средство принцессы Уэльской. У этой подводки очень удобная угловая кисть с тонким кончиком: с ее помощью продукт наносится и растушевывается аккуратно.

Британский Vogue уверяет, что в день свадьбы Кейт и Уильяма Вестминстерское аббатство благоухало парфюмированными свечами Jo Malone Orange Blossom. Одноименным одеколоном с нотами флердоранжа, белой лилии и клементина принцесса пользуется с удовольствием сама.

Оказывается, Кейт любит лаки для ногтей Essie. Известно, что для свадебного маникюра принцесса предпочла нежно-розовый оттенок Essie Allure. Впрочем, и для менее торжественных мероприятий дамам королевского двора не разрешается сильно выходить за рамки: как правило, они выбирают бледный и деликатный оттенок Ballet Slippers той же марки.