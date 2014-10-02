Как заработать на старой ненужной одежде? 4 простых приема для создания идеального объявления о продаже

Согласно исследованию DPD, более половины постоянных интернет-покупателей продают товары через различные платформы. Основными причинами использования платформ личных продаж было желание дать новую жизнь бесполезным вещам, что также увеличивает пространство в шкафу. Покупатели, однако, считают главным преимуществом возможность приобретать товары дешевле и сокращать чрезмерное потребление и, следовательно, нагрузку на окружающую среду. В то же время опрос DPD показал, что по сравнению со средними показателями по Европе эстонские потребители больше заботятся об устойчивом развитии.

Модель и инфлюенсер Аделине Вахер-Вахтер также считает, что золотое правило заключается в том, что продаваемые товары должны быть приличными. „Состояние товара может быть таким, что вы купили бы его и для себя. Продаваемый товар всегда должен быть чистым. Например, предметы интерьера перед фотографированием следует накрыть тканью, а в случае с одеждой стоит убедиться, что она не помята и чистая,“- отметила Аделине Вахер-Вахтер.

Продавая лишние вещи, Аунапуу рекомендует начинать с сортировки вещей, а затем следует критически оценивать состояние выбранных для продажи вещей, следить за тем, чтобы они были опрятными и чистыми. „Также неплохо начать с продажи сезонных товаров, потому что, как и в розничной торговле, люди в первую очередь ищут товары, которые можно использовать или носить сразу,“- говорит Аунапуу.

Платформы для покупок и продаж становятся все более популярными в Эстонии. „Только в прошлом году более 250 000 товаров перешли через платформу Yaga на новый цикл, что свидетельствует об интересе жителей Эстонии к товарам вторичной переработки,“- говорит руководитель Yaga Ауне Аунапуу .

Самые популярные товары находят новый дом на платформе Yaga всего за несколько минут, поэтому важно инвестировать в качественную фотосъемку товаров. Качественное фото, с одной стороны, оказывает на покупателя привлекательное воздействие, а с другой — способствует укреплению доверия, поскольку покупатель получает более полное представление о товаре перед совершением покупки. По словам Аунапуу, для одежды более популярны объявления, в которых предмет одежды можно увидеть сзади, потому что так покупатель может лучше понять предмет.

По словам Вахер-Вахтер, идеальная фотография продукта требует чистого и четкого фона и большого количества света. „Дневной свет, как правило, лучший свет. Камера может быть установлена ​​в портретный режим, который размывает фон и делает продукт более сфокусированным,“- сказала она.

По словам Вахер-Вахтер, самая большая ошибка, которую люди совершают, когда речь заходит о рекламе, — это некачественная фотография. „У вас может быть очень хороший и красивый товар, но если качество изображения, освещение и расположение неудовлетворительные, эта фотография может оттолкнуть покупателя,- сказала она.

Справедливая цена

Описание рекламного объявления и справедливая цена очень важны. „Описание товара должно передать самую важную информацию о о нем. Иногда также хорошо добавить цену, по которой товар был куплен или по какой цене он может быть доступен новым в магазине в данный момент. Это дает покупателю представление о том, какова реальная стоимость продукта в розничной торговле,“- сказала Вахер-Вахтер.

Еще один трюк — проверить ценовой диапазон, в котором другие люди продают аналогичные товары на платформе, чтобы предлагаемый вами товар был конкурентоспособным. „Также стоит помнить, что в случае с использованным товаром цена должна быть значительно ниже розничной,“- говорит Аунапуу.