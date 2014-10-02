Как заработать на старой ненужной одежде? 4 простых приема для создания идеального объявления о продаже
Недавнее исследование электронной коммерции, проведенное DPD, показало, что двое из трех постоянных покупателей в интернете уже продают или покупают товары на платформах социальных сетей. В первую очередь, потребители мотивированы покупать на таких платформах из-завозможности приобретать товары по более низкой цене, а также для сокращения чрезмерного потребления и производства. Модель Аделина Вахер-Вахтер и руководитель Yaga Ауне Аунапуу делятся советами, как создать идеальное рекламное объявление о продаже.
Платформы для покупок и продаж становятся все более популярными в Эстонии. „Только в прошлом году более 250 000 товаров перешли через платформу Yaga на новый цикл, что свидетельствует об интересе жителей Эстонии к товарам вторичной переработки,“- говорит руководитель Yaga Ауне Аунапуу.
Сначала оцените состояние товара
Среди жителей Эстонии растет интерес к платформам, торгующими поддержаными товарами. Согласно крупному исследованию электронной коммерции, проведенному логистической компанией DPD, до 64% постоянных покупателей в интернете покупают или продают товары на платформах личного общения.
Продавая лишние вещи, Аунапуу рекомендует начинать с сортировки вещей, а затем следует критически оценивать состояние выбранных для продажи вещей, следить за тем, чтобы они были опрятными и чистыми. „Также неплохо начать с продажи сезонных товаров, потому что, как и в розничной торговле, люди в первую очередь ищут товары, которые можно использовать или носить сразу,“- говорит Аунапуу.
Модель и инфлюенсер Аделине Вахер-Вахтер также считает, что золотое правило заключается в том, что продаваемые товары должны быть приличными. „Состояние товара может быть таким, что вы купили бы его и для себя. Продаваемый товар всегда должен быть чистым. Например, предметы интерьера перед фотографированием следует накрыть тканью, а в случае с одеждой стоит убедиться, что она не помята и чистая,“- отметила Аделине Вахер-Вахтер.
Фотография скажет больше, чем тысяча слов
Согласно исследованию DPD, более половины постоянных интернет-покупателей продают товары через различные платформы. Основными причинами использования платформ личных продаж было желание дать новую жизнь бесполезным вещам, что также увеличивает пространство в шкафу. Покупатели, однако, считают главным преимуществом возможность приобретать товары дешевле и сокращать чрезмерное потребление и, следовательно, нагрузку на окружающую среду. В то же время опрос DPD показал, что по сравнению со средними показателями по Европе эстонские потребители больше заботятся об устойчивом развитии.
Самые популярные товары находят новый дом на платформе Yaga всего за несколько минут, поэтому важно инвестировать в качественную фотосъемку товаров. Качественное фото, с одной стороны, оказывает на покупателя привлекательное воздействие, а с другой — способствует укреплению доверия, поскольку покупатель получает более полное представление о товаре перед совершением покупки. По словам Аунапуу, для одежды более популярны объявления, в которых предмет одежды можно увидеть сзади, потому что так покупатель может лучше понять предмет.
По словам Вахер-Вахтер, идеальная фотография продукта требует чистого и четкого фона и большого количества света. „Дневной свет, как правило, лучший свет. Камера может быть установлена в портретный режим, который размывает фон и делает продукт более сфокусированным,“- сказала она.
По словам Вахер-Вахтер, самая большая ошибка, которую люди совершают, когда речь заходит о рекламе, — это некачественная фотография. „У вас может быть очень хороший и красивый товар, но если качество изображения, освещение и расположение неудовлетворительные, эта фотография может оттолкнуть покупателя,- сказала она.
Справедливая цена
Описание рекламного объявления и справедливая цена очень важны. „Описание товара должно передать самую важную информацию о о нем. Иногда также хорошо добавить цену, по которой товар был куплен или по какой цене он может быть доступен новым в магазине в данный момент. Это дает покупателю представление о том, какова реальная стоимость продукта в розничной торговле,“- сказала Вахер-Вахтер.
Еще один трюк — проверить ценовой диапазон, в котором другие люди продают аналогичные товары на платформе, чтобы предлагаемый вами товар был конкурентоспособным. „Также стоит помнить, что в случае с использованным товаром цена должна быть значительно ниже розничной,“- говорит Аунапуу.