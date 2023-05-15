Материальное благополучие и эмоциональный заряд: астролог рассказывает, что можно прокачать во второй половине мая

У нас все также ярко выражен знак Овна, желание личной свободы, погоня за новым опытом, желание что-то изменить и начать сначала, желание преодолеть все трудности и препятствия на пути к успеху. И здесь нам всем нужно действовать - каждому в своей области. Если мы пропустим это время, жизнь сама приведет к изменениям, но они будут болезненными. Мы потеряем время из-за своей нерешительности и будем винить судьбу. Это один из вопросов, куда мне направить энергию и что следует изменить в ближайшие пол года.

Меркурий закончил свое ретроградное движение, он также находится в знаке Овна. Может быть нетерпимость в принятии решений, все хочется сейчас и сразу, а еще лучше уже вчера.

Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак, поэтому позиции не совпадают с положением в западном, или тропическом зодиаке.

Марс перешел в знак Рака, что это для нас значит? Во-первых, это даст чрезвычайный эмоциональный заряд. Переживания, сильные чувства, энтузиазм и желание действовать на основе своих чувств. Часто во вред себе. С другой стороны, это может проиграться как конфликтность и непримиримость, человек может придерживаться своего мнения и не захочет идти на компромисс, все также основываясь на своих чувствах.

Транзит Солнца в знак Тельца 15 мая даст всем большую стабильность и земную энергию. Этот транзит может помочь укрепить физическое тело, устранить нервозность и придать уверенности. Знак Тельца также связан с материальным благосостоянием и финансовой безопасностью, так что в этот период могут произойти положительные изменения в финансовой сфере. Люди также могут почувствовать большую потребность в участии в проектах, связанных с творчеством и красотой или в заботе о Земле и окружающей среде.

Новолуние в Тельце 19 мая - это астрологический период, когда Луна и Солнце находятся в созвездии Тельца. Это время, когда мы можем ожидать укрепления силы и стабильности, а также акцентирования на материальных вопросах и благополучии.