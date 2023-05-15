Материальное благополучие и эмоциональный заряд: астролог рассказывает, что можно прокачать во второй половине мая
Что нас ожидает во второй половине мая? Рассказывает астролог Ирина Варнес.
У нас все также ярко выражен знак Овна, желание личной свободы, погоня за новым опытом, желание что-то изменить и начать сначала, желание преодолеть все трудности и препятствия на пути к успеху. И здесь нам всем нужно действовать - каждому в своей области. Если мы пропустим это время, жизнь сама приведет к изменениям, но они будут болезненными. Мы потеряем время из-за своей нерешительности и будем винить судьбу. Это один из вопросов, куда мне направить энергию и что следует изменить в ближайшие пол года.
Меркурий закончил свое ретроградное движение, он также находится в знаке Овна. Может быть нетерпимость в принятии решений, все хочется сейчас и сразу, а еще лучше уже вчера.
Напомню, мы рассматриваем сидерический зодиак, поэтому позиции не совпадают с положением в западном, или тропическом зодиаке.
Марс перешел в знак Рака, что это для нас значит? Во-первых, это даст чрезвычайный эмоциональный заряд. Переживания, сильные чувства, энтузиазм и желание действовать на основе своих чувств. Часто во вред себе. С другой стороны, это может проиграться как конфликтность и непримиримость, человек может придерживаться своего мнения и не захочет идти на компромисс, все также основываясь на своих чувствах.
Транзит Солнца в знак Тельца 15 мая даст всем большую стабильность и земную энергию. Этот транзит может помочь укрепить физическое тело, устранить нервозность и придать уверенности. Знак Тельца также связан с материальным благосостоянием и финансовой безопасностью, так что в этот период могут произойти положительные изменения в финансовой сфере. Люди также могут почувствовать большую потребность в участии в проектах, связанных с творчеством и красотой или в заботе о Земле и окружающей среде.
Новолуние в Тельце 19 мая - это астрологический период, когда Луна и Солнце находятся в созвездии Тельца. Это время, когда мы можем ожидать укрепления силы и стабильности, а также акцентирования на материальных вопросах и благополучии.
Новолуние в Тельце может быть благоприятным периодом для начала новых дел, особенно тех, которые связаны с финансами, бизнесом, карьерой и имуществом. Именно в это время можно выйти на новый уровень и начать строить свою финансовую базу.
Также, это время может быть благоприятным для любых начинаний, которые связаны с трудолюбием, усердной работой, настойчивостью и практическим мышлением.
Однако, необходимо помнить, что новолуние в Тельце может также спровоцировать желание быть слишком амбициозным и склонным к видению жизни только через призму материальности. Поэтому важно быть внимательным и не забывать о том, что совершение удачных дел и достижение высоких результатов зависит не только от усердной работы и практичности, но и от чувства баланса, гармонии и заботы о близких.
17 мая очень интенсивная энергетика которая дается много сил и желаний, но также легко выгореть. Из-за спешки и невнимательности, на дорогах может быть больше аварий чем обычно. Я бы посоветовала всем немного притормозить, чуть сбавить темп - вы обязательно все успеете!
24 мая эмоциональный день, может казаться, что вас не ценят, вы будете думать что делаете недостаточно, может казаться, что вы не справляетесь со своими обязанностями. Любая критика будет ранить, сложно адекватно воспринимать ситуацию. И вы можете захотеть делать еще больше, давая и действуя, себе во вред. Если возникнут такие чувства, уединитесь, отключите телефон и сделайте что-нибудь приятное для себя. Уже на следующий день ситуацию можно увидеть совсем в другом свете.
30 мая кармический день. Не хочу пугать этим словом и сейчас все объясню. Например, у вас были спрятаны деньги в книжку и вы забыли, а в этот день, когда они вам очень нужны нашли. Или когда-то давно, вы обидели одноклассника и забыли, а он нет, и в этот день он отказал вам с поставкой товара. Результат от наших действий всегда возвращается, но в определенные дни это ощущается намного ярче. Так вот, это такой день. День, когда в нашем подсознании плоды прошлого наиболее ощутимы и видимы через сны, внезапные озарения, случайно-неслучайные встречи и непонятные события.
В целом энергетика месяца быстрая и эмоциональная, не забывайте заботиться о себе! Физические занятия, особенно требующие баланса между умом и телом, как йога, тай-чи, цигун помогут сбалансировать излишне выраженный марсианскую энергетику и дадут красивую фигуру к лету.
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