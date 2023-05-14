Я худею! Как снизить вес к лету: советы тренера и специалиста по питанию, а также личный опыт

Значит, первое, что надо сделать, когда клиент приходит к тренеру, – это изучить организм. То есть человек сначала ходит по врачам, обследуется, понимает состояние его здоровья, непереносимость, противопоказания, проходит тестирование сердца, потому что, возможно, не все тренировки этому человеку подходят.

Когда ко мне приходят клиенты, то в первую очередь я объясняю, что человек, у которого есть 15 и больше лишних килограммов, должен сначала обратиться к врачам-специалистам и пройти обследование своего здоровья. Чтобы выяснить, в каком состоянии его здоровье, как работают органы, какие у него болезни. Могу сказать, что их у людей с лишним весом от 15 кг и более – целый букет. Да и у тех, у кого плюс 10, тоже обычно большие проблемы со здоровьем.

Многое, конечно, зависит также от массы, которую человек накопил и теперь хочет скинуть. Если, допустим, он поправлялся в течение 10–15 лет и набрал, допустим, 15 кг лишнего веса, то он из соображений здоровья должен свой вес в течение тех же 15 лет снижать. Ведь организм привык и подстроился под этот вес, и ему нужно время, чтобы перестроиться обратно. Но 15 лет – это в идеале. Хотя, конечно, кажется, что ужасно долгий срок.

Как тренер могу вам сказать, что самый быстрый способ снизить вес – это, в первую очередь, создать дефицит калорий. То есть только уменьшать калорийность питания. Причем – не резко. Если же создать серьезный дефицит калорий, то человек в первую очередь будет терять мышечную массу.

– То, что можно быстро похудеть к лету, – это заблуждение. Я вообще не люблю это слово – похудеть. Тем более быстро. Быстро похудеть – это потерять здоровье. Лучше использовать выражение „снизить вес“. И снижать его медленно и плавно.

– Что нужно сделать тем людям, которые хотят быстро похудеть к лету? У них накопилось за зиму несколько лишних кило, и за что им хвататься?

Многие считают, что для того, чтобы быстро похудеть, нужно начать бегать или срочно идти в спортзал. Однако тренер Ольга Соловьева предупреждает: бег – не лучший способ похудеть. А перед тем, как начать тренироваться, нужно сделать еще одну важную вещь…

И после того, как человек пройдет полное обследование, и будет уже видна картина, можно начинать подбирать ему подходящий вид спорта. Однако скажу, что лишь 20% похудения зависят от тренировок. В основном играют роль другие факторы.

– Какие же?

– Очень важно наладить сон, потому что это самое ключевое. Ведь мы получаем энергию из двух источников: от сна и от еды. И наладить сон – это уже встать на путь успеха в похудении. Вы можете не любить заниматься физической активностью. Вы можете просто гулять. Но сон – это наша зарядка, энергия. И важно, как мы её тратим в течение дня тренировки. Еще очень многое зависит от психологии. Мы делали проекты и привлекали психологов для участниц. Ведь очень важно, что привело человека к этому весу. И только 1% тех, кто участвовал в проекте, отказался от психолога.

Сядем на пенек…

– Вы сказали, что только 20% зависит от тренировок. Можете объяснить, почему так?

– Во время тренировки мы на самом деле не сжигаем жир и не качаем мышцы. Мы создаем им стресс. Все самое важное происходит потом, после тренировки. Очень важно то, какое мы воздействие оказали на наши мышцы и какой стресс устроили нашему организму, насколько он был большим. Я сейчас говорю про тренировки с небольшими весами. Многое также зависит от того, что было дальше в течение дня, как мы себя покормили, сколько мы съели, как мы легли спать. Если там все, как надо, тогда и будет строиться наше тело. А если мы будем активно спортом заниматься, но перегибать палку в еде и не смотреть на то, что мы съедаем, мы можем быть весьма жирными спортсменами.

– Можно ли похудеть с помощью диеты?

– Люди должны получать белки, жиры и углеводы. А в диетах только угли и жиры или только белки и жиры. Например, сейчас очень рекламируют кето-диету, хотя там очень много побочек. А для женщин очень важно есть углеводы – естественно, в умеренном количестве. И к этой диете можно прибегать, если только врач вам назначил.

– Что эффективнее для похудения – групповые тренировки или индвидуальные?