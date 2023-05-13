В год какого животного рождаются люди-трудоголики?

Бык

(1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

В самом начале общения многим ошибочно кажется, что рожденные в год Быка люди — это те, кто постоянно перекидывает на других свои обязанности и ненавидит трудиться сам. На самом деле это совершенно не так. Наоборот, Быки хотят работать или учиться, но есть одно важное условие — им должно это нравиться. Как только они находят увлечение, приносящее им доход, радость и удовольствие, они превращаются в трудоголиков, которые забывают про всё на свете. По этой причине на любимой работе их сложно даже заставить взять отпуск, что может негативно сказаться на здоровье, ведь отдых нужен всем.

Тигр

(1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тигры — это типичные работяги с большой буквы, но не потому что им это доставляет большое удовольствие. Причина, скорее в том, что они очень хотят быть самостоятельными и самодостаточными. Они ненавидят осознание того, что им приходится зависеть от кого-то финансово. По этой причине они работают достаточно много и довольно самоотверженно.

Дракон

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

У Драконов причина их обостренного трудоголизма не самая очевидная. Они зачастую трудятся без отпуска, потому что боятся, что за это время растеряют все навыки. Во-вторых, они ненавидят резкую смену обстановки. Им нравится жить согласно определенному ритму и распорядку дня, поэтому они либо работают постоянно, либо не работают вовсе. Третьего не дано. Также Драконы очень часто являются трудоголиками, если объем их зарплаты напрямую зависит от проделанной работы. Этим людям свойственно постоянно повышать выработку и продуктивность с целью заработать побольше. Иногда это заходит слишком далеко.

Лошадь

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)