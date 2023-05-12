4 типа мужчин, которые не годятся в мужья: отравят всю совместную жизнь!

Карьерист

Нет ничего плохого в том, что мужчина буквально прогрызает себе место в профессии, но психологи предупреждают — такой мужчина в принципе не может думать ни о чем, кроме новых карьерных высот. Если вы женщина, которой необходимо достаточно внимания, такой партнер будет сплошным расстройством, рано или поздно в семье начнутся скандалы, которые приведут к разрыву.

Мама — мое все

Конечно, мужчина должен относиться к матери хотя бы с уважением, не стоит искать мужчину, который будет целенаправленно избегать общения с семьей. При этом другая крайность — маменькин сынок — также не подходит на роль мужа. Вы можете думать, что мужчина изменится как только оторвется от матери, но кто вам сказал, что мать оторвется от него? Вы выходите замуж по сути за него и за его маму. Правила в вашем доме будут продиктованы не без участия и старшей родственницы. Вы готовы к такому?

Плохой парень

Такой тип мужчин привлекает женщин, которым постоянно необходимы яркие эмоции. Да, с рисковым мужчиной вы никогда не заскучаете — он готов идти против правил, нарушать нормы и часто делает это, чтобы впечатлить женщину. Иногда прекрасный пол действительно подсаживается на эмоции от мужчины, но строить семью, отталкиваясь от эмоционального состояния — провальная идея. Хорошие и преданные мужья практически никогда не получаются из адреналиновых мужчин.

Жуткий ревнивец

И речь не о ситуации, когда у мужчины есть повод вас ревновать. Часто можно встретить мужчину, который буквально охвачен идеей о предательстве. Соперники, которые вот-вот уведут его женщину, мерещатся ему на каждом шагу. Еще хуже, когда весь свой негатив такой мужчина выплескивает на свою женщину. Будьте уверены — его приступы ревности и агрессии плавно перетекут в вашу семейную жизнь.