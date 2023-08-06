Досуг
06.08.2023, 08:30

Среди эстонских хозяек — настоящий бум на кухонную технику: „Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого“

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У некоторых на кухне — сразу 16 приборов!
ПОКЛОННИЦА ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА: На своей кухне в обычном панельном доме Кристель создала настоящий рай для шеф-повара.
ПОКЛОННИЦА ПОВАРСКОГО ИСКУССТВА: На своей кухне в обычном панельном доме Кристель создала настоящий рай для шеф-повара.
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Самой модной в последнее время вещице — фритюрнице — посвящена группа в Facebook, где 23 000 жителей Эстонии делятся полезными советами и рецептами. Но фритюрница — не единственный предмет, у которого много поклонников. Последний хит среди любителей кулинарии — устройство для вакуумной упаковки. В главных трендах кухонной техники разбирался Eesti Ekspress.

„Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого!“ — восклицает живущая в обычной панельке Кристель Ярвемяги и перечисляет технику, которая есть у нее на кухне: фритюрница, тестомес, паста-машина, дегидратор, сатуратор, соковыжималка. Конечно, есть и кофеварка, чайник, микроволновая печь, тостер, миксер, вафельница, кухонный комбайн, блендер, погружной блендер, бутербродница. Для хранения техники Кристель купила большой отдельный кухонный шкаф.

Кроме этих 16 приборов у Кристель дома есть четыре сковороды, семь кастрюль и много форм для выпечки. Она также планирует купить йогуртницу — чтобы экспериментировать и смешивать разные вкусы. „Я сама пеку хлеб и хочу самостоятельно делать йогурт, — с воодушевлением рассказывает она. — Тем более, что у меня дом на юге Эстонии, и я могу добавлять в йогурт всевозможные ягоды, которых там в изобилии! По этой же причине, кстати, я купила пищевой дегидратор, который ждет, когда пойдут боровики, лисички и поспеют яблоки“.

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