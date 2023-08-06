Среди эстонских хозяек — настоящий бум на кухонную технику: „Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого“

„Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого!“ — восклицает живущая в обычной панельке Кристель Ярвемяги и перечисляет технику, которая есть у нее на кухне: фритюрница, тестомес, паста-машина, дегидратор, сатуратор, соковыжималка. Конечно, есть и кофеварка, чайник, микроволновая печь, тостер, миксер, вафельница, кухонный комбайн, блендер, погружной блендер, бутербродница. Для хранения техники Кристель купила большой отдельный кухонный шкаф.

Кроме этих 16 приборов у Кристель дома есть четыре сковороды, семь кастрюль и много форм для выпечки. Она также планирует купить йогуртницу — чтобы экспериментировать и смешивать разные вкусы. „Я сама пеку хлеб и хочу самостоятельно делать йогурт, — с воодушевлением рассказывает она. — Тем более, что у меня дом на юге Эстонии, и я могу добавлять в йогурт всевозможные ягоды, которых там в изобилии! По этой же причине, кстати, я купила пищевой дегидратор, который ждет, когда пойдут боровики, лисички и поспеют яблоки“.