Среди эстонских хозяек — настоящий бум на кухонную технику: „Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого“(15)
Самой модной в последнее время вещице — фритюрнице — посвящена группа в Facebook, где 23 000 жителей Эстонии делятся полезными советами и рецептами. Но фритюрница — не единственный предмет, у которого много поклонников. Последний хит среди любителей кулинарии — устройство для вакуумной упаковки. В главных трендах кухонной техники разбирался Eesti Ekspress.
„Я люблю готовить, в этом нет ничего плохого!“ — восклицает живущая в обычной панельке Кристель Ярвемяги и перечисляет технику, которая есть у нее на кухне: фритюрница, тестомес, паста-машина, дегидратор, сатуратор, соковыжималка. Конечно, есть и кофеварка, чайник, микроволновая печь, тостер, миксер, вафельница, кухонный комбайн, блендер, погружной блендер, бутербродница. Для хранения техники Кристель купила большой отдельный кухонный шкаф.