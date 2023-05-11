ФОТО | IKEA вместе с Керсти Кальюлайд и дизайнером Карлом Корсаром запустила инициативу по борьбе с домашним насилием

Вместе с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, министром социальной защиты Сигне Рийсало и дизайнером Карлом Корсаром IKEA запустила долгосрочную инициативу по борьбе с домашним насилием, цель которой — побудить людей замечать насилие, а не закрывать на это глаза.

„Инициатива „Заметь насилие“ является частью концепции IKEA, направленной на улучшение повседневной жизни многих людей. Наша цель — повысить осведомленность о проблеме насилия со стороны партнера и призвать к тому, чтобы это заметили и осознали, что домашнее насилие— это не только семейная проблема,“- заявил Марко Пыдер, глава IKEA в Эстонии.

На первом этапе будет проведена кампания по повышению осведомленности, в рамках которой внимание также будет обращено на то, как вести себя в случае насилия со стороны партнера и каковы варианты помощи от государственных социальных служб поддержки. „ Мы считаем, что осознание — это первый шаг в решении проблемы, затем можно приступать к следующим действиям. Опрос, проведенный IKEA, показал, что каждый второй житель Эстонии знает кого-то, кто подвергался эмоциональному, физическому, экономическому или сексуальному насилию. Несмотря на это, предлагается очень мало помощи, потому что неизвестно, как это сделать, и считается, что насилие со стороны партнера является только внутренним делом семьи. Однако домашнее насилие является проблемой для общества в целом, а не только для тех, кто с ним сталкивается,“- сказал Пыдер.

„Нам надо научиться замечать. Насилие не всегда видно и слышно. Все дело в мелочах. Насилие оставляет следы, но мы не всегда их распознаем. Если второклассник ведет себя плохо или агрессивен по отношению к другим детям, стоит задуматься, нужно ли писать замечание в дневник или звонить родителям – может быть, причина в том, что дома у ребенка не все ладно и ему нужна помощь? Спасибо IKEA за то, что подняли эту важную тему,“ сказал Президент Керсти Кальюлайд.

Специальная коллекция, чтобы инициировать социальную инициативу