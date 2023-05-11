ФОТО | IKEA вместе с Керсти Кальюлайд и дизайнером Карлом Корсаром запустила инициативу по борьбе с домашним насилием(2)
В среду стартовала социальная инициатива IKEA против домашнего насилия, в рамках которой также будут обновлены условия жизни в эстонских кризисных центрах поддержки женщин
Вместе с бывшим президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, министром социальной защиты Сигне Рийсало и дизайнером Карлом Корсаром IKEA запустила долгосрочную инициативу по борьбе с домашним насилием, цель которой — побудить людей замечать насилие, а не закрывать на это глаза.
„Инициатива „Заметь насилие“ является частью концепции IKEA, направленной на улучшение повседневной жизни многих людей. Наша цель — повысить осведомленность о проблеме насилия со стороны партнера и призвать к тому, чтобы это заметили и осознали, что домашнее насилие— это не только семейная проблема,“- заявил Марко Пыдер, глава IKEA в Эстонии.
На первом этапе будет проведена кампания по повышению осведомленности, в рамках которой внимание также будет обращено на то, как вести себя в случае насилия со стороны партнера и каковы варианты помощи от государственных социальных служб поддержки. „ Мы считаем, что осознание — это первый шаг в решении проблемы, затем можно приступать к следующим действиям. Опрос, проведенный IKEA, показал, что каждый второй житель Эстонии знает кого-то, кто подвергался эмоциональному, физическому, экономическому или сексуальному насилию. Несмотря на это, предлагается очень мало помощи, потому что неизвестно, как это сделать, и считается, что насилие со стороны партнера является только внутренним делом семьи. Однако домашнее насилие является проблемой для общества в целом, а не только для тех, кто с ним сталкивается,“- сказал Пыдер.
„Нам надо научиться замечать. Насилие не всегда видно и слышно. Все дело в мелочах. Насилие оставляет следы, но мы не всегда их распознаем. Если второклассник ведет себя плохо или агрессивен по отношению к другим детям, стоит задуматься, нужно ли писать замечание в дневник или звонить родителям – может быть, причина в том, что дома у ребенка не все ладно и ему нужна помощь? Спасибо IKEA за то, что подняли эту важную тему,“ сказал Президент Керсти Кальюлайд.
Специальная коллекция, чтобы инициировать социальную инициативу
Для запуска инициативы IKEA создала специальную коллекцию, цель которой — привлечь внимание к насилию со стороны партнера и вовлечь людей в движение „Заметь насилие“. „Сумка-тоут, созданная в сотрудничестве с Карлом Корсаром, отражает главный посыл инициативы, напоминая нам о необходимости не закрывать глаза на насилие, а замечать его. Кроме того, в дизайне используются ремни безопасности, которые символизируют отсутствие безопасности в жизни жертв домашнего насилия,“- говорит руководитель IKEA в Эстонии.
„Любой человек может столкнуться с насилием со стороны партнера. Даже самые, казалось бы, прекрасные отношения и дом мечты могут скрывать страх и безысходность. Как говорится: не все то золото, что блестит. Многие случаи домашнего насилия остаются незамеченными, потому что об этом не говорят. Долг каждого из нас – протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. Дизайн сумки бросается в глаза, привлекая внимание к проблеме, которая часто остается в тени,“- сказал дизайнер Карл Корсар.
Помимо сумки с артом от Карла Корсара, в коллекцию также вошли значок и сумка кампании. „Призываемвсех носить инициативные значки и покупать сумки, тем самым показывая, что владелец осознает проблему и не намерен закрывать глаза на домашнее насилие,“- добавил Марко Пыдер.
Товары специальной коллекции продаются в таллиннском магазине IKEA, в пункте выдачи Тарту и в интернет-магазине. Выручка от продажи специальной коллекции пойдет на поддержку женских кризисных центров.
Обновление кризисных центров для улучшения условий проживания женщин, подвергшихся насилию
В рамках инициативы IKEA также способствует улучшению условий жизни эстонских центров поддержки женщин и кризисных центров. „Кризисные центры предлагают безопасное убежище и профессиональную помощь женщинам и детям, пытающимся вырваться из нездоровых и жестоких отношений. Мы верим, что каждый дом, даже временный, должен быть безопасным и комфортным, ведь приятная обстановка может вдохновить на новое и лучшее будущее за пределами кризисного центра,“ - сказала Инга Микивер, руководитель Таллиннского женского кризисного центра.
Tallinna Naiste Kriisikodu — первый кризисный центр, преображенный с помощью дизайнеров интерьера IKEA. „IKEA помогает улучшать жилищные условия кризисных центров, полностью перепланируя их помещения, от семейных комнат и детских игровых комнат до кухонь и коридоров, и оснащая их всем необходимым для комфортной и практически организованной жизни. Для создания ощущения дома мы используем как материальные ресурсы, т.е. нашу продукцию, так и большую команду дизайнеров интерьеров IKEA и волонтеров, которые своим трудом, временем и навыками вносят свой вклад в преобразование кризисных центров,“ сказал Пыдер.
Куда обратиться за помощью, если вы подверглись насилию со стороны своего партнера:
В сложных ситуациях намного легче справиться, когда ты не один. Если Вы ищете помощи или нуждаетесь в поддержке, звоните на консультационные телефоны Департамента социального страхования:
• Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно).
• Телефон эмоциональной поддержки и духовной помощи 116 123 (ежедневно с 10:00 до 12:00).
• Детский телефон помощи 116 111 (круглосуточно)
• Поддержка отказа от насилия 660 6077 (будние дни с 10:00 до 16:00).
Дополнительную информацию о борьбе с домашним насилием и повышении осведомленности можно найти на сайтах www.palunabi.ee и www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Цель общебалтийской социальной инициативы IKEA „Заметь насилие“ — повысить осведомленность одомашнем насилии и выступать в защиту этой проблемы. Одним из важнейших принципов IKEA является убежденность в том, что все люди равны и заслуживают уважительного отношения всегда и везде, особенно в семейной жизни. Вот почему IKEA хочет привлечь внимание общества к домашнему насилию и способствовать его выявлению. „Заметь насилие“ — это долгосрочная инициатива во всех странах Балтии, которая будет реализовываться поэтапно.