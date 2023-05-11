5 причин, почему привлекательные люди часто бывают одиноки(4)
Может показаться, что привлекательность выводит вашу жизнь на совершенно новый уровень: от поклонников нет отбоя, проще найти работу, очаровав одним своим появлением весь отдел кадров, и никаких проблем с уверенностью в себе. Но на деле все не так радужно, пишет mail.ru.
Красота отпугивает поклонников
Мужчинам гораздо проще заговорить с симпатичной „девушкой по соседству“, чем со сногсшибательной супермоделью: кажется, что такая им просто не по зубам. Потенциальными поклонниками управляет страх быть отвергнутыми, если они проявят симпатию к „королеве красоты“, что больно бьет по самооценке. Аналогичная ситуация с девушками, ситуацию еще отягощает популярное убеждение, что инициативу должен проявить мужчина.
Не стоит считать, что парню модельной внешности нужен кто-то посимпатичнее. Внешность — не единственный критерий выбора, так что избавьтесь от предубеждений. Отказать в общении могут не только красивые люди.
Отношениям мешает имидж сердцеедов
Отношения привлекательным людям часто мешают строить стереотипы: считается, что они несерьезны, у них было много партнеров, к тому же их якобы сложно удержать. На деле любому человеку, вне зависимости от внешности, важна уверенность в завтрашнем дне. Эффектные парень или девушка не мечтают о бесконечном количестве сексуальных контактов без обязательств. Наоборот, стереотипы делают их уязвимее.
Все думают, что они заняты
Большинству трудно поверить, что привлекательный человек может быть одинок. Так что парни и девушки часто даже не думают о том, чтобы приблизиться к объекту своей симпатии. У порядочных людей есть принцип не лезть в чужие отношения. Позиция похвальная, но осторожный интерес к семейному статусу женщины или мужчины не разрушит чужой роман. Лучше узнать наверняка, чем гадать. Плюс не придется принимать отказ на свой счет, если ваш избранник несвободен.
Проблемы с доверием
Привлекательные люди беспокоятся, что их могут использовать. Никто не хочет оказаться трофеем на одну ночь, поэтому приходится быть избирательнее, и становится сложнее доверять новым людям. Да и судят о них часто по „обложке“, мало интересуясь внутренним миром. Даже дружеские отношения в таком случае могут стать проблемой — если паранойя берет верх и начнет казаться, что никто не способен понять, что у человека внутри.
Их считают снобами
Раз уж красоткам и красавчикам суждено приковывать взгляды, повышенное внимание гарантировано практически в любой ситуации. Стоит примеру сесть в дальней угол на вечеринке, ярлыка сноба не миновать. Никто не поверит, что красивый человек может быть застенчив или просто устал. Внешняя идеальность ассоциируется у окружающих с заносчивостью и заставляет приписывать привлекательным людям не самые лучшие качества.