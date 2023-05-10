4 вещи, запас которых должен быть у каждой мамы малыша

Подгузники – как же быстро они расходуются!

Давайте будем честными, поскольку используется большое количество подгузников, на их покупку уходит много денег. Так что если вы хотите немного сэкономить на подгузниках, в период кампаний стоит покупать больший запас. Если в начале вы, возможно, больше экспериментируете с разными брендами, через некоторое время вы остановитесь на своих любимых. Поэтому следите за тем, когда ваши любимые подгузники продаются со скидкой, и запасайтесь ими.

Детское питание – хорошо, когда его можно быстро достать из шкафа!

Кто сам готовит еду для малыша, кто предпочитает покупать в магазине – в любом случае хорошо иметь в шкафу небольшой запас детского питания. Вы никогда не знаете, когда наступит день, когда у вас не будет ни энергии, ни времени, и вам понадобится быстрое решение. В хорошо укомплектованных магазинах представлен очень широкий ассортимент детского питания как известных, так и менее известных брендов. Цены на продукты тоже различаются, поэтому каждый может выбрать то, что ему подходит. Детское питание также является хорошим продуктом, которым стоит запастись в период кампаний.

Влажные салфетки – необходимы в сумке, машине, ванной и других местах!

По дороге вам вдруг нужно сделать остановку для смены подгузника, или маленькие ручки вылили банку с пюре на свою рубашку – таких моментов очень много! Влажные салфетки – очень полезная вещь в любой ситуации, поэтому их следует держать под рукой.

Товары по уходу за ребенком – потребность в них всегда возникает внезапно!

Ни один родитель не захочет бродить по магазинам с маленьким ребенком, поэтому очень удобно иметь возможность купить все необходимое для всей семьи в одном месте. Будь то моющее средство, крем от опрелостей или детское масло. В крупных магазинах Maxima представлен очень широкий выбор товаров по уходу за детьми как отечественных, так и зарубежных брендов.

Особенно хорошо, если необходимые вещи можно приобрести в продуктовом магазине вместе с другими покупками, чтобы избежать чрезмерных поездок с малышом в разные магазины. С 9.05 по 22.05.2023 в магазинах Maxima проходят дни малышей, во время которых каждая мама найдет необходимые детские товары по более низкой цене, чем обычно. Приходите и пополните свои запасы в магазинах Maxima по всей Эстонии!