Острое зрение навсегда: Мой путь вдохновляет сделать коррекцию зрения!

Самая главная причина, почему я решилась на операцию – я устала от очков. Например, многие годы мне приходилось летом носить под солнечными очками линзы, от которых быстро уставали глаза. К вечеру от линз появлялась такая сухость в глазах, что я уже не могла сесть за руль.

Случайности не случайны

Все люди, с которыми я общалась, говорили, что лазерная коррекция зрения очень быстрая и безболезненная. Никто из моих родственников не делал коррекцию, а вот друзей, осмелившихся на коррекцию зрения, у меня много. Все они, как один, говорят, что единственная проблема с операцией - это то, что они так долго решались на нее. Это оказалось самым лучшим решением в их жизни.

Когда я поняла, что пора решать вопрос со зрением, про Клинику доктора Соломатина мне рассказала одна из клиенток. Клиник в наше время очень много, и для меня основным фактором выбора всегда являются рекомендации. Я пообщалась со многими людьми, которые делали лазерную коррекцию зрения: 8 из 10 сказали мне, что Клиника доктора Соломатина - лучшая.

Без каких-либо сомнений я отправилась на сайт клиники, изучила информацию и связалась с их эстонским представителем. Она все организовала, и через некоторое время я оказалась в Риге. Меня поселили в отель и дали все необходимые инструкции.

Навстречу новому зрению

Перед поездкой я немного переживала о том, возможна ли в моем случае коррекция, но в клинике этот вопрос быстро решился. Перед операцией я прошла обязательную серию обследований. Они показались мне занимательными: мои глаза проверяли на разных аппаратах, из которых то дул воздух, то светили лампочки, а еще показывались палочки, звездочки и разноцветные стеклышки.

По результатам диагностики оказалось, что моя роговица подходит для любого типа лазерной коррекции. Врач рассказал о каждом из них, и я сделала свой выбор.

Несмотря на популярность коррекции зрения, думаю, что некоторые люди ее боятся, так как недостаточно доступной информации в интернете - как все это проходит.