Красота и здоровье
22.05.2023, 11:01

ИСТОРИЯ ОПЫТА | Пройдя этот путь, я советую не думать о коррекции зрения, а делать!

 

Здравствуйте! Меня зовут Данэлия Баженова (IG: ketogeenius). Я живу в Таллине, воспитываю двоих детей и занимаюсь превентивной медициной, меняя питание и образ жизни людей для сохранения их здоровья. Мне очень хотелось наконец-то снять очки, с которыми я ходила еще со школы.

Самая главная причина, почему я решилась на операцию – я устала от очков. Например, многие годы мне приходилось летом носить под солнечными очками линзы, от которых быстро уставали глаза. К вечеру от линз появлялась такая сухость в глазах, что я уже не могла сесть за руль.

Случайности не случайны

Клиника доктора Соломатина

Все люди, с которыми я общалась, говорили, что лазерная коррекция зрения очень быстрая и безболезненная. Никто из моих родственников не делал коррекцию, а вот друзей, осмелившихся на коррекцию зрения, у меня много. Все они, как один, говорят, что единственная проблема с операцией - это то, что они так долго решались на нее. Это оказалось самым лучшим решением в их жизни.

Когда я поняла, что пора решать вопрос со зрением, про Клинику доктора Соломатина мне рассказала одна из клиенток. Клиник в наше время очень много, и для меня основным фактором выбора всегда являются рекомендации. Я пообщалась со многими людьми, которые делали лазерную коррекцию зрения: 8 из 10 сказали мне, что Клиника доктора Соломатина - лучшая.

Без каких-либо сомнений я отправилась на сайт клиники, изучила информацию и связалась с их эстонским представителем. Она все организовала, и через некоторое время я оказалась в Риге. Меня поселили в отель и дали все необходимые инструкции.

Навстречу новому зрению

Данэлия Баженова в Клинике доктора Соломатина

Перед поездкой я немного переживала о том, возможна ли в моем случае коррекция, но в клинике этот вопрос быстро решился. Перед операцией я прошла обязательную серию обследований. Они показались мне занимательными: мои глаза проверяли на разных аппаратах, из которых то дул воздух, то светили лампочки, а еще показывались палочки, звездочки и разноцветные стеклышки.

По результатам диагностики оказалось, что моя роговица подходит для любого типа лазерной коррекции. Врач рассказал о каждом из них, и я сделала свой выбор.

Несмотря на популярность коррекции зрения, думаю, что некоторые люди ее боятся, так как недостаточно доступной информации в интернете - как все это проходит.

Сразу скажу, что не надо беспокоиться ни о чем, так как это абсолютно безболезненный процесс. Мне дали успокоительное и обезболивающее, а после из комнаты ожидания пригласили в просторный операционный зал, где успокаивающий голос врача говорил, что нужно делать.

Не успела моргнуть – все готово

Клиника доктора Соломатина

В зале было свежо и приятно. Я легла на кушетку. Мне нужно было просто смотреть на зеленую удаляющуюся точку. Сначала мне заклеили один глаз и провели какие-то манипуляции. Работа самого лазера длилась буквально несколько секунд. Прооперированный глаз заклеили и проделали то же самое со вторым глазом.

Все происходило так быстро! Казалось, что я только что легла на кушетку, а доктор уже помогает мне встать и спокойно объясняет дальнейшие действия. Я ухожу в комнату отдыха, чувствуя себя ежиком в тумане. Все вокруг словно в дымке, так что хочется закрыть глаза.

Первые ощущения

Пока я отдыхала после операции, медсестра с определенной периодичностью закапывала мне в глаза капли. Каждый раз от капелек становилось все легче и легче. Через некоторое время доктор проверил глаза и сказав, что все в порядке, отпустил меня в отель. Весь вечер я потихоньку открывала глаза и понимала, что начинаю видеть все яснее.

С нетерпением я ждала следующее утро.

Я проснулась в 6.30 утра. Распахнув занавески, поняла, что я вижу все, что написано на табличке дома напротив! Это было очень классное ощущение!

В то же утро я пришла на контрольную проверку в клинику. Доктор подтвердил, что зрение восстанавливается и глаза чувствуют себя прекрасно.

Мне выдали лист с информацией о том, как нужно вести себя после операции. Например, нельзя допускать попадания воды в глаза, а также воздержаться от использования косметики и походов в баню и на пляж на некоторое время. В принципе, никаких жизненно важных ограничений не было.

Мой совет - не задумываться ни на секунду

Пройдя этот путь, я cоветую не думать о коррекции зрения, а делать! Абсолютно точно делать.

Если вы, как и я, страдаете от того, что с очками нельзя практически ничего сделать и они вам доставляют хоть малейший дискомфорт - решайтесь! Приходите на консультацию!

Если вы хоть на секунду в этой жизни задумывались о том, что хотели бы избавиться от очков - нужно пойти и сделать это.

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*Предложение включает в себя предварительное обследование и послеоперационную проверку в тот же или на следующий день. В случае, если предоперационные исследования покажут противопоказания к операционной коррекции зрения, то клиент должен будет оплатить исследования в соответствии с действующим прайс-листом (75€).

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