Солнце светит все ярче! Как выбрать хороший солнцезащитный крем

Кроме того, по словам косметолога, воздействие солнечных лучей может привести к развитию пигментных пятен, мелазмы и лентиго.

Избыточное воздействие UVB-лучей на кожу, в свою очередь, может привести к появлению аллергии и служит причиной возникновения солнечных ожогов.

UVA-лучи — основная причина фотостарения. Лучи провоцируют синтез так называемых свободных радикалов — продуктов окисления, накопление которых в организме приводит к старению. Избыточное воздействие излучения влияет на общее состояние кожи: снижает тургор, усиливает сухость кожи и ускоряет возникновение морщин.

UVB (жесткие) — ультрафиолетовое излучение средней длины. Большую его часть задерживают облака, одежда и стекло — земли достигает всего 5 процентов UVB-лучей.

UVA (мягкие) — длинноволновые ультрафиолетовые лучи, активные в любое время года. Они достигают земли в 95 процентах случаев — от них не защищают тучи, стекло или одежда. Эти лучи способны проникать сквозь эпидермис — наружный слой кожи;

В чем разница между UVB и UVA-лучами:

Как рассказала в разговоре с „Лентой.ру“ врач-дерматолог и косметолог Полина Староватова, существует два вида излучения, которые влияют на кожу человека, — UVA и UVB. Солнцезащитные кремы помогают от обоих.

Чем светлее кожа человека, тем сильнее она подвержена влиянию ультрафиолетового излучения. Поэтому людям с такой кожей рекомендуется выбирать косметику с высокой степенью защиты — с показателем SPF 50 или 60, а людям с более смуглой кожей может подойти SPF с показателем 15 или 30.

SPF — это фактор защиты от солнца (sun protection factor), который показывает, насколько интенсивно средство помогает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Число SPF, которое указывается на упаковке крема, отражает надежность защиты.

„Лента.ру“ поговорила с врачом-дерматологом и выяснила, от чего конкретно может уберечь солнцезащитная косметика, как правильно ее использовать и как еще защитить себя от вредного воздействия солнца.

„Угрозы для жизни пигментные пятна не представляют, но многих девушек и женщин они беспокоят с эстетической точки зрения“

Полина Староватова отмечает, что один из самых частых запросов, с которым она сталкивается в своей врачебной практике, — это удаление последствий воздействия ультрафиолета. Нарушение пигментации чаще всего возникает на лице, шее и тыльной поверхности рук.

Помимо визуальных проблем, длительное пребывание на солнце без должной степени защиты может привести и к проблемам физическим: Староватова объясняет, что воздействие ультрафиолета способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний, таких как меланома и базалиома.

Каким образом крем защищает от солнечного излучения

В состав солнцезащитного крема могут входить так называемые физические и химические фильтры.

К физическим фильтрам относят диоксид титана и оксид цинка. „Физические фильтры лежат на поверхности кожи и отражают солнечные лучи“, — говорит Староватова.

К химическим фильтрам относят такие соединения, как авобензон, мексорил, тиносорб и другие. Они активируются в момент взаимодействия с UV-излучением, поглощают ультрафиолет и „инактивируют“ его за счет химической реакции. Такие фильтры более надежны — их трудно смыть водой или стереть при контакте с одеждой.

„Чтобы понимать, какой именно вид фильтров содержит средство, достаточно посмотреть ингредиентный состав продукта“, — рассказывает специалист.

Как выбрать подходящий солнцезащитный крем

Полина Староватова отмечает, что в идеале подбирать такие средства пациенту должен дерматолог или косметолог. Рекомендуя солнцезащитную косметику, специалист ориентируется на тип кожи, фототип человека и личные предпочтения пациента в плотности средства.

„Если у пациента жирная пористая кожа, то отдавать предпочтение нужно флюидам с легкой текстурой, возможно, с матирующим эффектом. Если кожа сухая и возрастная — текстура может быть и пожирнее, а сопутствующие ингредиенты в SPF-креме могут быть увлажняющие“