10 вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже заметить не успели(5)
Иногда прогресс идёт так стремительно, что мы даже не успеваем замечать, как быстро меняется всё вокруг. „Лайф“ собрал 10 необычных примеров того, что именно ушло из нашей жизни безвозвратно... или все же нет?
Со временем технологии меняются, культура — тоже, с ними исчезают и вещи, которые мы когда-то считали неотъемлемой частью нашей жизни. Вот 10 неожиданных ответов от пользователей Reddit.
„Светлячки! Я живу в сельской местности и раньше тёплыми летними ночами мог видеть их сотнями! А теперь прихожу в восторг, если я вижу хотя бы одного. Когда-то говорили об этом с моими соседями, они были в ужасе, осознав потерю“, — ZookeepergameSea3890.
„Рональд Макдональд! Удивительно, что о нём никто не помнит. Раньше он был чуть ли не в каждом „Макдональдсе“ и в рекламе. Но в один момент пропал, о нём никто даже не вспоминает“, — bshred8.
„Возможность купить программное обеспечение и т.д. без необходимости каждый день платить за подписку!“ — Advena1.
„Обёртки из фольги в шоколадках! Хотя, конечно, иногда можно встретить“, — BrassMonkeyMike.
„Необходимость знать, кто наши соседи. Недавно слушал подкаст об общении, и ведущий сказал, что Интернет постепенно дал нам возможность жить, не зная, кто все эти люди по соседству“, — anima99.
„Кажется, „Игра престолов“ уже мертва. Никто больше о ней не говорит. Когда сериал шёл, о нём щебетали все вокруг, но когда закончился — тут же забыли. В то же время люди всё ещё любят „Во все тяжкие“, „Друзей“, „Клан Сопрано“, — Flipa2.
„Открытки. Было время, когда на любой заправке или в придорожном мотеле можно было купить открытку с изображением маленького городка, через который вы проезжали. Но теперь этого нет, как и в них смысла, ведь вы можете просто отправить друзьям фото через соцсети. Теперь открытки — удел музейных и сувенирных лавок и „туристических ловушек“, — originalchaosinabox.
„Аудиокассеты, у которых вытянули все ленты и намотали на кусты возле какого-нибудь торгового центра. Это был золотой стандарт „украшения“ парковок 90-х годов“, — SOSOBOSO.
„Дисководы в ноутбуках! Сейчас ни один современный ноут не производят с дисководом. Понятно почему. Тем не менее… а что, если я захочу установить свой лицензионный диск из нулевых…“ — DVLCINEA.
„Холодильники, которые работают по 30 лет, а не 6, как это делают современные модели“, — Edward_Morbius.
Вот десять вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже и заметить не успели. Делитесь в комментариях, чего не хватает лично вам и что хотелось бы вернуть.