10 вещей, которые исчезли из нашей жизни так резко, что мы даже заметить не успели

Со временем технологии меняются, культура — тоже, с ними исчезают и вещи, которые мы когда-то считали неотъемлемой частью нашей жизни. Вот 10 неожиданных ответов от пользователей Reddit.

„Светлячки! Я живу в сельской местности и раньше тёплыми летними ночами мог видеть их сотнями! А теперь прихожу в восторг, если я вижу хотя бы одного. Когда-то говорили об этом с моими соседями, они были в ужасе, осознав потерю“, — ZookeepergameSea3890.

„Рональд Макдональд! Удивительно, что о нём никто не помнит. Раньше он был чуть ли не в каждом „Макдональдсе“ и в рекламе. Но в один момент пропал, о нём никто даже не вспоминает“, — bshred8.

„Возможность купить программное обеспечение и т.д. без необходимости каждый день платить за подписку!“ — Advena1.

„Обёртки из фольги в шоколадках! Хотя, конечно, иногда можно встретить“, — BrassMonkeyMike.

„Необходимость знать, кто наши соседи. Недавно слушал подкаст об общении, и ведущий сказал, что Интернет постепенно дал нам возможность жить, не зная, кто все эти люди по соседству“, — anima99.

„Кажется, „Игра престолов“ уже мертва. Никто больше о ней не говорит. Когда сериал шёл, о нём щебетали все вокруг, но когда закончился — тут же забыли. В то же время люди всё ещё любят „Во все тяжкие“, „Друзей“, „Клан Сопрано“, — Flipa2.

„Открытки. Было время, когда на любой заправке или в придорожном мотеле можно было купить открытку с изображением маленького городка, через который вы проезжали. Но теперь этого нет, как и в них смысла, ведь вы можете просто отправить друзьям фото через соцсети. Теперь открытки — удел музейных и сувенирных лавок и „туристических ловушек“, — originalchaosinabox.

„Аудиокассеты, у которых вытянули все ленты и намотали на кусты возле какого-нибудь торгового центра. Это был золотой стандарт „украшения“ парковок 90-х годов“, — SOSOBOSO.

„Дисководы в ноутбуках! Сейчас ни один современный ноут не производят с дисководом. Понятно почему. Тем не менее… а что, если я захочу установить свой лицензионный диск из нулевых…“ — DVLCINEA.