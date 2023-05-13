Впереди планеты всей: чем уникальна корейская косметология — средства, техники и гаджеты

Когда кажется, что ничего лучше уже выдумать нельзя, южнокорейская индустрия красоты снова доказывает обратное, чудесным образом раздвигая границы отрасли. От формул и до техник применения K-Beauty оказывается на шаг впереди планеты всей. K-Beauty – это общий термин для южнокорейских средств по уходу за кожей и макияжу. Сегодня это уже мировой тренд или даже целое движение, и больше нет нужды отправляться в Азию, чтобы к нему примкнуть, пишет rus.delfi.lv.