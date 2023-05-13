Впереди планеты всей: чем уникальна корейская косметология — средства, техники и гаджеты
Когда кажется, что ничего лучше уже выдумать нельзя, южнокорейская индустрия красоты снова доказывает обратное, чудесным образом раздвигая границы отрасли. От формул и до техник применения K-Beauty оказывается на шаг впереди планеты всей. K-Beauty – это общий термин для южнокорейских средств по уходу за кожей и макияжу. Сегодня это уже мировой тренд или даже целое движение, и больше нет нужды отправляться в Азию, чтобы к нему примкнуть, пишет rus.delfi.lv.
Размеры Южной Кореи невелики, но при этом она оказывает огромное влияние на мировую индустрию красоты. Со времен древней Кореи, когда высоко ценились мыло из соевых бобов, лосьоны на растительной основе и кремы для лица с сафлоровым маслом, и до взрывного влияния, которое сегодня оказывает Корея, пройден долгий путь со своими взлетами и падениями. В последнее десятилетие стали привычными ежедневные семи- и десятиступенчатые процедуры ухода за кожей, полюбились популярные тканевые маски для лица и муцин улитки в качестве ингредиента, но K-Beauty снова предлагает усовершенствовать косметический уход с помощью новых изобретений.