12 надежных признаков, что отношения будут счастливыми

Вопрос ценностей и убеждений стоит поднять еще на первом свидании, иначе эти, казалось бы, незаметные различия будут превращать отношения в ад по мере их развития. Партнер не обязан быть вашей точной копией, но поддерживать здоровые отношения гораздо проще, когда вы на одной волне. Взгляды на справедливость, личную свободу, религию и политику просто невозможно игнорировать — они либо объединят вас, либо рассорят. Когда различия в системах ценностей внутри пары глобальны, вы сталкиваетесь с множеством принципиальных конфликтов: как и какие праздники отмечать, где жить, как воспитывать детей.

Когда два прежде независимых человека начинают жить вместе, без проблем не обойтись. Не существует пары, в которой царило бы согласие абсолютно во всем. Каждое разногласие — это возможность узнать о любимом что-то новое, способ найти очередные точки соприкосновения, которые сделают вас обоих счастливыми. А личные нападки, оскорбления, попытки поставить в вину прошлое и ударить близкого по больному — это признаки нездоровых отношений, которые редко длятся всю жизнь.

Сексуальная связь — это не просто физическая близость. Не менее важно быть открытым перед партнером и чувствовать себя рядом с ним комфортно. Не существует единого стандарта, главное, чтобы ваши предпочтения сочетались. Секс, конечно, не главная часть жизни, но это, пожалуй, единственная возможность почувствовать максимальную степень физической и эмоциональной связи с другим человеком. И если его нет совсем или вы им попросту недовольны, отстраненность — вопрос времени.

В перспективных отношениях оба партнера понимают, что они — команда, а не одиночки, тянущие одеяло на себя в ущерб второй половинке. Нужно идти на компромисс, разделять ответственность, принимать свои сильные и слабые стороны — и компенсировать недостатки друг друга. Если вы или партнер мыслите о будущем исключительно в разрезе личных интересов, ваши пути рано или поздно разойдутся. Безусловно, нужно сохранять свою индивидуальность и неповторимость, но в то же время важно не задвигать отношения на задний план, чтобы они оставались здоровыми и крепкими.

У вас схожие взгляды на будущее

В моменте отношения могут быть прекрасными и вдохновляющими, но ценными они становятся в долгосрочной перспективе. Если речь не о курортном романе, стоит сверить свои представления о будущем с ожиданиями избранника. Где вы мечтаете жить, в городе или деревне? Хотите ли детей и сколько? Будете снимать жилье или копить на свое? Компромисс, конечно, возможен, если не придется забыть о всех своих мечтах. Предавая себя, счастливее еще никто не стал. Если вы мечтаете о противоположном, отпустите друг друга и двигайтесь к своим целям.

Вы полностью доверяете друг другу

Конечно, для формирования доверия нужно некоторое время. Это одна из немногих вещей в жизни, которая требует регулярных и последовательных усилий с обеих сторон. Спустя несколько месяцев отношений пора оценить ситуацию трезво. Если они буквально пестрят поводами не доверять, шансы на совместное будущее призрачны.

Фундамент отношений построен на дружбе

Когда вы не занимаетесь любовью, нравится ли вам проводить время вместе? Звучит глупо, но все не так просто, как кажется. Жизнь — не вечное романтическое свидание. Партнеру может потребоваться помощь, дружеский совет, возможность доверительно делиться с вами чем угодно без осуждения. Задумайтесь, смогли бы вы общаться, если бы вас не связывали любовные отношения? Дружба с партнером — хороший знак и не имеет никакого отношения к так называемой френдзоне.

Вы полностью принимаете друг друга „как есть“

Заметьте, что терпеть и принимать — совершенно разные вещи. Давайте посмотрим правде в глаза, вам, вероятно, даже в себе нравится не все. Когда речь идет о партнере, в том числе его прошлом, тем более хочется переписать историю. Но что было, то было, и тот человек, что с вами сейчас, сформирован опытом, который вы можете не одобрять. Истинная любовь расцветает только в условиях принятия, а если один из партнеров игнорирует опыт другого, это не что иное, как самообман.

Вы вдохновляете друг друга быть лучше