Ищете идеи подарков для мамы? Здесь вы найдете 3 способа удивить маму!

Приготовьте маме что-нибудь вкусненькое!

Подарок, сделанный детьми, приносит радость всем матерям. Помимо радости, сделанный своими руками подарок излучает любовь. Простой, быстрый и очень вкусный подарок для любимой мамы – шоколадные трюфели ручной работы. Сделать их проще, чем кажется!

Вам понадобится:

240 г шоколада

160 мл сливок

1 ч. л. мягкого сливочного масла

экстракт ванили

Глазурь на ваше усмотрение: сахарные шарики, какао-порошок, ореховая крошка, белый шоколад

Разломать и измельчить шоколад и положить в миску. Довести сливки до кипения в кастрюле и добавить к кусочкам шоколада. Подождать несколько минут, не перемешивать. Через несколько минут начать перемешивать, добавить масло и экстракт ванили. Перемешивать до тех пор, пока шоколад, масло и сливки полностью не смешаются и масса не станет однородной.

Выстелить тарелку бумагой для выпечки. Затем выложить смесь порциями с помощью ложки из миски на тарелку и поставить тарелку в холодильник не более, чем на два часа. Когда порции застынут, сформировать из них шарики. Обвалять шарики в какао-порошке, ореховой крошке, сахарных шариках или окунуть их в растопленный белый шоколад. Готово!

Теперь их можно упаковать в коробку или прозрачный пакетик – и у вас получится красивый и вкусный подарок. Красивый букет цветов к конфетам найдете на этой неделе в магазинах Maxima по особенно выгодной цене!

Пригласите маму на ужин!

Если вы все-таки не уверены в своих кулинарных способностях, не беспокойтесь, потому что деликатесы из ассортимента Maxima Meisterite Kvaliteet сделаны на наших собственных кухнях и очень по-домашнему.

Блюда, приготовленные на кухне Maxima, рождаются в ходе реальных экспериментов, в результате сочетания вкусов, так же как и при приготовлении еды дома. Если вы хотите организовать для мамы гриль-вечеринку, в нашем ассортименте вы найдете мясные продукты в интересных маринадах. Эти вкусовые комбинации были составлены нашим собственным гриль-мастером.