Ищете идеи подарков для мамы? Здесь вы найдете 3 способа удивить маму!
Началось ежегодное ралли подарков и поиск идей к Дню матери! Ведь мамы – это те, у кого есть все, поэтому поиск подарка может стать довольно сложной задачей. Читайте дальше, чтобы узнать три идеи, как порадовать свою маму в этом году!
Приготовьте маме что-нибудь вкусненькое!
Подарок, сделанный детьми, приносит радость всем матерям. Помимо радости, сделанный своими руками подарок излучает любовь. Простой, быстрый и очень вкусный подарок для любимой мамы – шоколадные трюфели ручной работы. Сделать их проще, чем кажется!
Вам понадобится:
240 г шоколада
160 мл сливок
1 ч. л. мягкого сливочного масла
экстракт ванили
Глазурь на ваше усмотрение: сахарные шарики, какао-порошок, ореховая крошка, белый шоколад
Разломать и измельчить шоколад и положить в миску. Довести сливки до кипения в кастрюле и добавить к кусочкам шоколада. Подождать несколько минут, не перемешивать. Через несколько минут начать перемешивать, добавить масло и экстракт ванили. Перемешивать до тех пор, пока шоколад, масло и сливки полностью не смешаются и масса не станет однородной.
Выстелить тарелку бумагой для выпечки. Затем выложить смесь порциями с помощью ложки из миски на тарелку и поставить тарелку в холодильник не более, чем на два часа. Когда порции застынут, сформировать из них шарики. Обвалять шарики в какао-порошке, ореховой крошке, сахарных шариках или окунуть их в растопленный белый шоколад. Готово!
Теперь их можно упаковать в коробку или прозрачный пакетик – и у вас получится красивый и вкусный подарок. Красивый букет цветов к конфетам найдете на этой неделе в магазинах Maxima по особенно выгодной цене!
Пригласите маму на ужин!
Если вы все-таки не уверены в своих кулинарных способностях, не беспокойтесь, потому что деликатесы из ассортимента Maxima Meisterite Kvaliteet сделаны на наших собственных кухнях и очень по-домашнему.
Блюда, приготовленные на кухне Maxima, рождаются в ходе реальных экспериментов, в результате сочетания вкусов, так же как и при приготовлении еды дома. Если вы хотите организовать для мамы гриль-вечеринку, в нашем ассортименте вы найдете мясные продукты в интересных маринадах. Эти вкусовые комбинации были составлены нашим собственным гриль-мастером.
К качественным мясным продуктам выбирайте свежие овощи, такие как паприка и кабачки, которые также можно приготовить на гриле. Обязательно приобретите в магазине картофельный салат, который имеет давнюю традицию на праздничных столах.
Великолепный праздничный стол на День матери также не обходится без торта или пирожных. Кондитерский прилавок Meisterite Kvaliteet – это именно то место, где вы найдете вкусные десерты, чтобы украсить ваш стол и порадовать любителей сладкого.
Дарите любимым вкусовые удовольствия каждый день!
Если вы ищете более практичный подарок, подарочная карта для повседневных покупок – это отличный выбор. Наши подарочные карты можно приобрести номиналом 10, 20 и 30 евро. Кроме того, есть также подарочные карты с неограниченным номиналом, на которые можно делать повторные взносы от 5 евро до 1000 евро. Подарочные карты можно использовать повторно, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что следует потратить всю сумму сразу. Срок действия составляет один год, и как остаток, так и срок действия можно проверить на кассе.
Все, что нужно для реализации этих идей, найдете в Maxima! Поздравляем всех мам с прекрасным и солнечным Днем матери!