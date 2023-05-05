ФОТО | Игристое лилось рекой! Эстонский ювелирный бренд SOMA отметил семилетие и презентовал дочерний бренд ONEHE
4 мая бренд Софии Халлик SOMA отметил свой 7-й день рождения. В честь этого в новой студии SOMA на заводе Пыхьяла в Копли прошла вечеринка с шампанским, презентация дочернего бренда ONEHE и мероприятие по обмену украшениями.
В рамках праздника SOMA запустила несколько новых продуктов, например, новые цвета хита продаж - сережек Plüsch, новую яркую коллекцию New Species и дочерний бренд ONEHE, включающий в себя товары с более низким ценовым уровнем.
На мероприятие по обмену украшениями можно было принести свои старые или ненужные украшения и обменять их на что-то новое и интересное. Как это работает: нужно было принести ненужное тебе, но хорошо сохранившиеся украшение и обменяй его на новое. Это отличный способ обновить свою ювелирную коллекцию и подарить любимым украшениям новую жизнь, при этом не прибегая к чрезмерному потреблению.
Гвоздем же вечера была пирамида из бокалов розового игристого вина Freixenet. Смотрите, кто пришел на вечеринку!