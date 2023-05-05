ФОТО | Игристое лилось рекой! Эстонский ювелирный бренд SOMA отметил семилетие и презентовал дочерний бренд ONEHE

На мероприятие по обмену украшениями можно было принести свои старые или ненужные украшения и обменять их на что-то новое и интересное. Как это работает: нужно было принести ненужное тебе, но хорошо сохранившиеся украшение и обменяй его на новое. Это отличный способ обновить свою ювелирную коллекцию и подарить любимым украшениям новую жизнь, при этом не прибегая к чрезмерному потреблению.