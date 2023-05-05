Большинство жертв домашнего насилия молчат, поэтому IKEA запускает в Эстонии социальную инициативу

„IKEA запускает в Эстонии социальную инициативу „Заметьте насилие“. Мы провели опрос, чтобы лучше узнать ситуацию с домашним насилием в Эстонии. Мы хотели понять, замечают ли люди домашнее насилие, и, с другой стороны, узнать, сколько людей испытали это на себе. Печальная статистика опроса показывает, что около половины жителей Эстонии знают кого-то, кто подвергался насилию со стороны партнера. Этого достаточно для нас, чтобы начать социальную инициативу, с помощью которой мы хотим повысить осведомленность о домашнем насилии, уменьшить стигматизацию этой темы и поделиться информацией о возможностях получения помощи,“- говорит Марко Пыдер руководитель IKEA в Эстонии.

Случаи домашнего насилия обычно не разглашаются.

Исследование показало, что в половине случаев (49%) люди узнают о случаях домашнего насилия в своем окружении спустя долгое время после инцидента и поэтому никак не реагируют. Каждый четвертый предложил помощь, когда узнал об этом, но каждый пятый никак не вмешался в это дело, потому что не знал, как себя вести. Большинство (63%) жертв насилия не обращались за помощью, т.е. большая часть случаев домашнего насилия остается в стенах дома.

По данным Департамента социального страхования, в 2022 году около 2 000 женщин получили помощь в кризисных центрах помощи, а на телефонную линию помощи жертвам поступило около 17 000 звонков, однако статистических данных о том, сколько случаев насилия со стороны партнера остается незамеченным, нет. В дополнение к эмоциональным барьерам, таким как чувство стыда за то, что они испытали, существуют также крайние случаи, когда женщины не имеют доступа к интернету или телефону, чтобы попросить о помощи, и уединения, чтобы сходить в туалет или обратиться к врачу в одиночестве. По сравнению с женщинами, мужчины, подвергающиеся насилию со стороны партнера, еще реже обращаются за помощью.

Почти 32% жертв набрались смелости разорвать отношения и рассказали об этом другим