Какие виды порчи существуют и чем они опасны(4)
Многие слышали о порче, но не знают при этом, каких видов она бывает и как она воздействует на энергетику и судьбу человека. Эксперты dailyhoro решили пролить свет на этот вопрос, поделившись своими знаниями. Насколько серьезно относиться ко всему этому - решать вам.
Порча — это направленное магическое влияние негативного характера. Порчу накладывают и снимают маги, ведьмы и другие эксперты в области эзотерики, причем далеко не всем дано уметь накладывать и снимать её одинаково хорошо. Накладывается порча при помощи специальных обрядов и ритуалов. Каждый из экспертов может использовать свои подходы и методы по снятию и наведению порчи.
Порча на привлекательность
В абсолютном большинстве случаев такая порча используется женщинами для того, чтобы навредить своим соперницам. В результате специальных магических обрядов ведьмы или колдуны заставляют женщину казаться окружающим мужчинам отталкивающей, некрасивой. Многие женщины заходят дальше, лишая красоты своих соперниц. Причина такой порчи не всегда заключается в зависти. Многие наводят такую порчу на разлучниц, дабы они перестали соблазнять их мужей.
Порча на здоровье
Бывает так, что человек начинает внезапно очень плохо себя чувствовать, причем врачи не могут определить причину ужасного самочувствия. Недуг развивается быстро и не получается никак его остановить, но это худший вариант развития событий из всех. Чаще человек просто испытывает сильное недомогание по неизвестным причинам. В таком случае дело может быть в порче на здоровье. В большинстве случаев она производится посредством подклада — магически заряженном предмете, который подбрасывают в дом жертвы. Это может быть иголка, мешочек с землей, сверток волос и так далее.
Венец безбрачия
Часто проклятие накладывают на тех людей, кому хочется насолить в личной жизни. Отличие этого метода наведения порчи от порчи на привлекательность в том, что человек остается привлекательным для противоположного пола, но ему не удается построить ни с кем нормальных крепких отношений. То и дело со второй половинкой случается что-то плохое, либо идиллия в миг превращается в кошмар из-за ссор, рукоприкладства, измен. Венец безбрачия часто является надуманным. Он опасен тем, что у многих людей есть постоянные проблемы в отношениях из-за своего скверного характера. По этой причине кто-то может не подозревать о такой порче, либо же, наоборот, думать ,что его прокляли, хотя на самом деле ничего нет.
Егильет
Это очень опасный вид порчи, за который обычный маг может не взяться. Ходят слухи, что его практически невозможно снять. Заключается данный вид порчи в том, что человек начинает испытывать очень сильное влечение к другому. Это некий подвид приворота, но из-за очень сильного действия, которое почти невозможно развеять, он относится к порче. Человек влюбляется и не может отстать от другого. Если вы заставите кого-то любить себя, не думайте, что это будут счастливые отношения. Более того, если вы сами разлюбите этого человека, он все равно от вас не отстанет. Это очень опасно.
Порча на бесплодие
Этот вид порчи накладывается также на людей обоих полов. Это вид магического воздействия, при котором человек не может иметь детей. При этом врачи часто говорят, что все в полном порядке, но зачать ребенка попросту не получается. Если пара делает искусственное оплодотворение, то повышается риск выкидыша. Словом, данный вид проклятия может навредить не только паре или человеку, но и еще не родившемуся малышу.
Порча на род
Это самый сильный вид порчи, который только можно придумать. Его способны наложить лишь самые сильные эксперты в этой области. Если темный ритуал будет проведен правильно, то семья, которую хотят заставить страдать, может испытывать проблемы десятки или даже сотни лет. Правнуки тех, кого прокляли, могут переживать огромные трудности - болезни, утрату близких и так далее. очищение от такой порчи и ее определение - это крайне сложные процессы, которые требуют обращения к специалистам высшего уровня.