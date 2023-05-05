Какие виды порчи существуют и чем они опасны

Порча — это направленное магическое влияние негативного характера. Порчу накладывают и снимают маги, ведьмы и другие эксперты в области эзотерики, причем далеко не всем дано уметь накладывать и снимать её одинаково хорошо. Накладывается порча при помощи специальных обрядов и ритуалов. Каждый из экспертов может использовать свои подходы и методы по снятию и наведению порчи.

Порча на привлекательность

В абсолютном большинстве случаев такая порча используется женщинами для того, чтобы навредить своим соперницам. В результате специальных магических обрядов ведьмы или колдуны заставляют женщину казаться окружающим мужчинам отталкивающей, некрасивой. Многие женщины заходят дальше, лишая красоты своих соперниц. Причина такой порчи не всегда заключается в зависти. Многие наводят такую порчу на разлучниц, дабы они перестали соблазнять их мужей.

Порча на здоровье

Бывает так, что человек начинает внезапно очень плохо себя чувствовать, причем врачи не могут определить причину ужасного самочувствия. Недуг развивается быстро и не получается никак его остановить, но это худший вариант развития событий из всех. Чаще человек просто испытывает сильное недомогание по неизвестным причинам. В таком случае дело может быть в порче на здоровье. В большинстве случаев она производится посредством подклада — магически заряженном предмете, который подбрасывают в дом жертвы. Это может быть иголка, мешочек с землей, сверток волос и так далее.

Венец безбрачия