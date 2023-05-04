А у Вас тоже два дня зарплаты?
День зарплаты – это всегда отличный день! Особенно если деньги поступают на счет не за тяжелый труд, а за посещение магазина. Именно так и обстоит дело с клиентами Prisma Konto, которые раз в месяц получают на свои счета в общей сложности примерно двести тысяч евро. А величина бонуса каждого зависит от суммы, которую он затратил на покупки в предыдущем месяце. Как же накапливать деньги на счете Konto, просто посещая магазин?
Возврат денег с каждой покупки – до 3%!
Prisma Konto возвращает деньги с каждой покупки, независимо от того, делаете ли вы покупки раз в месяц или каждый день, тратите один евро или сотни. Каждая покупка имеет значение, а крупные покупки имеют большее значение. Prisma Konto – это трехуровневая система, позволяющая получать с покупок возврат денег в размере 1-3%. Переход с уровня на уровень так же прост, как подъем по лестнице. Вы просто ходите в магазин и регистрируете свой счет Konto при каждой покупке. Если в течение месяца вы совершили покупки на сумму до 100 евро, то в следующем месяце получите обратно 1% от суммы. Если сумма ваших покупок окажется в пределах 250-400 евро, то вы получите обратно 2%. Если же сумма покупок превысит 400 евро, то в следующем месяце на ваш счет Konto будут зачислены 3% от общей суммы покупок.
День зарплаты – раз в месяц
Представьте себе, что вы каждый день получаете деньги за работу, которую сделали накануне. Получаемая сумма была бы в тридцать раз меньше, чем месячная зарплата. Такие маленькие суммы даже не были бы замечены и пропадали бы прежде, чем вы успели хоть что-то накопить.
К счастью, Konto выплачивает вам зарплату раз в месяц – на основании покупок, совершенных в предыдущем месяце. Таким образом, вы сможете аккумулировать все покупки, совершенные в течение месяца, и получить обратно общую сумму в разы больше, чем если бы она была распределена по дням.
А сколько денег Konto у вас?
Остаток вашего счета Konto и уровень текущего месяца можно увидеть в нижней части чека, если вы зарегистрировали Konto, оплачивая покупку. Вы также можете следить за деньгами на своем счете Konto, войдя в свой аккаунт на сайте Prisma. Там же вы можете увидеть, сколько Konto вернул вам в предыдущие месяцы, и на какую сумму нужно купить в этом месяце еще, чтобы перейти на следующий уровень.
Вы можете подписаться на новостную рассылку Konto, отправляемую по электронной почте, чтобы иметь удобный обзор в начале каждого месяца. Обратите внимание на то, что деньги Konto действительны в течение 12 месяцев с момента их начисления, поэтому с использованием накопленных вами денег особенно не затягивайте.
Как пользоваться деньгами Konto?
Деньги Konto сродни настоящим деньгам, вы можете использовать их для оплаты покупок в магазинах Prisma. Чтобы воспользоваться деньгами Konto, надо просто сказать кассиру, что вы желаете совершить оплату деньгами Konto. Обратите внимание на то, что деньгами Konto можно оплатить до 99% стоимости покупки, поэтому небольшую сумму вам потребуется внести самостоятельно. Платить деньгами Konto можно и в кассе самообслуживания. Для этого требуется сообщить о таком намерении сотруднику обслуживающего персонала, он с радостью вам поможет.
Сколько денег Konto вы заработаете в следующем месяце?
Насколько высокой будет ваша зарплата Konto в следующем месяце, зависит от ваших покупок в текущем месяце. Если вы объедините все свои покупки в Prisma, приобретая повседневные продукты питания, товары первой необходимости, одежду и обувь, школьные принадлежности, бытовую технику и спортивный инвентарь, то обязательно получите обратно больше денег, чем если бы разделили свои покупки между разными магазинами, не говоря уже об экономии времени. Просто делайте покупки в Prisma, регистрируйте Konto при каждой покупке и следите за своим аккаунтом Konto, чтобы всегда достигать максимального уровня!