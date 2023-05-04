А у Вас тоже два дня зарплаты?

Возврат денег с каждой покупки – до 3%!

Prisma Konto возвращает деньги с каждой покупки, независимо от того, делаете ли вы покупки раз в месяц или каждый день, тратите один евро или сотни. Каждая покупка имеет значение, а крупные покупки имеют большее значение. Prisma Konto – это трехуровневая система, позволяющая получать с покупок возврат денег в размере 1-3%. Переход с уровня на уровень так же прост, как подъем по лестнице. Вы просто ходите в магазин и регистрируете свой счет Konto при каждой покупке. Если в течение месяца вы совершили покупки на сумму до 100 евро, то в следующем месяце получите обратно 1% от суммы. Если сумма ваших покупок окажется в пределах 250-400 евро, то вы получите обратно 2%. Если же сумма покупок превысит 400 евро, то в следующем месяце на ваш счет Konto будут зачислены 3% от общей суммы покупок.

День зарплаты – раз в месяц

Представьте себе, что вы каждый день получаете деньги за работу, которую сделали накануне. Получаемая сумма была бы в тридцать раз меньше, чем месячная зарплата. Такие маленькие суммы даже не были бы замечены и пропадали бы прежде, чем вы успели хоть что-то накопить.

К счастью, Konto выплачивает вам зарплату раз в месяц – на основании покупок, совершенных в предыдущем месяце. Таким образом, вы сможете аккумулировать все покупки, совершенные в течение месяца, и получить обратно общую сумму в разы больше, чем если бы она была распределена по дням.

А сколько денег Konto у вас?

Остаток вашего счета Konto и уровень текущего месяца можно увидеть в нижней части чека, если вы зарегистрировали Konto, оплачивая покупку. Вы также можете следить за деньгами на своем счете Konto, войдя в свой аккаунт на сайте Prisma. Там же вы можете увидеть, сколько Konto вернул вам в предыдущие месяцы, и на какую сумму нужно купить в этом месяце еще, чтобы перейти на следующий уровень.