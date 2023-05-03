Секс и йога: как практики влияют на интимную жизнь

Превратить обычный секс в сакральное, божественное таинство, торжество космической любви, заставить вас прожить остановку колебаний ума, научить испытывать энергетический оргазм от малейших прикосновений партнера — это звучит странно и загадочно, но это то, на что способна йога!

Йогический путь полон ярчайших открытий, причем, в зависимости от практики, они совершаются как на уровне тела, так и на уровне энергии, мышления и чувствования. Первые же открытия в себе поведут практикующего дальше, к исследованию мироздания.

Йога открывает способность иначе видеть, иначе чувствовать, иначе ощущать и осознавать все, что происходит не только в жизни, но и между партнерами в моменты близости. Она наполняет все происходящее глубоким смыслом.

Забудьте о сексе, которым к которому вы привыкли, — с йогой он никогда уже не будет прежним!

„Когда в мою жизнь вошла йога, а вслед за ней и тантрические практики, которые тоже являются частью йогического пути, мой секс превратился в сакральное космическое путешествие, фейерверк чувственности. Я никогда бы не подумала, что способна испытывать такие яркие, интенсивные и глубокие ощущения! Высшим состоянием для меня стали практики бесконтактных энергооргазмов, что, однако, было бы невозможно, если бы йога не помогла мне проработать телесные блоки и зажимы…“, — говорит Анико, самый нескучный йога-тичер и блогер.

Как йога влияет на интимную жизнь

Обретение контакта с телом

В асанах йоги мы учимся чувствовать тело — как оно гнется, тянется, напрягается и расслабляется, — а также замечать все ощущения, которые переживаем во время практики. Все внимание во время занятий йогой удерживается в теле, в том, что с вами происходит. Если перенести этот навык в сексуальное взаимодействие с партнером, то вы начнете очень ярко чувствовать каждый оттенок и вкус ощущений, научитесь держать фокус на них, усиливая их таким образом.

Присутствие в моменте