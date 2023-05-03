Никогда не ешьте эти пять продуктов на завтрак

Колбасные изделия. Утром организм особенно остро реагирует на консерванты и жиры, которых так много в колбасе и паштетах.

Бананы. Их можно есть разве что с овсяной кашей. Иначе у вас может возникнуть дисбаланс магния и кальция.

Кофе. Он, как и цитрусовые, раздражает пустой желудок. Первым делом нужно позавтракать, а затем выпить кофе.

Овощи. На завтрак употреблять их можно лишь в термически обработанном виде. То есть, например, в запечённом, запечённом на гриле, тушёном виде. Из-за свежих овощей у вас может произойти обострение гастрита.