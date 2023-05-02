02.05.2023, 15:35
ФОТО | Met Gala 2023. Смотрите, как оделись знаменитости, чтобы почтить память покойного Карла Лагерфельда
ФОТО: | Scanpix
В Музее искусств „Метрополитен“ в Нью-Йорке состоялось традиционное мероприятие Мет Гала, на которое собрались все сливки мирового шоу-бизнеса: актеры, музыканты, модели, дизайнеры и другие.
В 2023 году самый известный бал в мире был посвящен великому дизайнеру Карлу Лагерфельду, который скончался в 2019. В разное время Лагерфельд возглавлял Chanel, Fendi, Chloe, а также основал собственную марку одежды Karl Lagerfeld.
Среди гостей были музы дизайнера, например, Кара Делевинь, Марион Котийяр, Кейт Мосс, Николь Кидман, а также и другие знаменитости, как Ирина Шейк, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и другие.
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