События
02.05.2023, 13:29

ФОТО | Тренд этой весны - жемчуг. В Таллинне прошел гламурный вечер с устрицами и шампанским

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Anne & Stiil
Goldtime'i glamuurne õhtupoolik
Goldtime'i glamuurne õhtupoolik
ФОТО: Andres Raudjalg

Весна - время новых начинаний и свежих трендов. Хочется стряхнуть себя зимнюю сонливость и открыться чему-то новому и свежему. На прошлой неделе в столичной винной мекке Carpe Vinum новый сезон открыл гламурный вечер Goldtime с устрицами, шампанским и всемирно известным жемчугом.

Нет ничего более красивого, чем уверенная в себе женщина, которая знает себе цену! Такие иконы стиля своего времени, как Мария Антуанетта, Коко Шанель и Одре Хепберн сделали жемчуг модным и дали начало тренду.

Жемчуг уже давно перешел из шкатулки вашей бабушки в повседневную жизнь и даже в мужскую моду! Нравится ли вам классический стиль или стиль кэжуал, жемчуг всегда остается правильным выбором.

Смотрите, кто пришел на модное мероприятие!

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