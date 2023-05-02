02.05.2023, 13:29
ФОТО | Тренд этой весны - жемчуг. В Таллинне прошел гламурный вечер с устрицами и шампанским(2)
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Весна - время новых начинаний и свежих трендов. Хочется стряхнуть себя зимнюю сонливость и открыться чему-то новому и свежему. На прошлой неделе в столичной винной мекке Carpe Vinum новый сезон открыл гламурный вечер Goldtime с устрицами, шампанским и всемирно известным жемчугом.
Нет ничего более красивого, чем уверенная в себе женщина, которая знает себе цену! Такие иконы стиля своего времени, как Мария Антуанетта, Коко Шанель и Одре Хепберн сделали жемчуг модным и дали начало тренду.
Жемчуг уже давно перешел из шкатулки вашей бабушки в повседневную жизнь и даже в мужскую моду! Нравится ли вам классический стиль или стиль кэжуал, жемчуг всегда остается правильным выбором.
Смотрите, кто пришел на модное мероприятие!