„Нас ожидает интересное время - время тех, кто готов к изменениям!“ Прогноз астролога на начало мая

Я хочу немного прояснить о затмениях. Наверно, вы знаете, что в году у нас обычно два солнечных и два лунных затмения. В некоторые годы случается до 5 солнечных и 4 лунных затмений. Последний раз пять солнечных затмений было в 1935, и до 2206 года такого больше не повторится.

Затмения открывают нам новые возможности и указывают на недоработки прошлого. Самый большой в то время корабль, Титаник, вышел в море рядом с затмением - и затонул. Сейчас же корабли намного больше Титаника бороздят океаны.

Самая мощная в мире ракета Илона Маска SpaceX взорвалась вскоре после запуска. Это тоже случилось рядом с затмением. Но не значит, что уже через 5-10 лет это все еще не станет реальностью.

Да, события, происходящие рядом с затмением, чаще всего играют значительное событие в жизни человека. Если мы справились с уроком 9 лет назад, то нам возвращаются дивиденды. Если урок не усвоен, снимаются проценты.



Лунное затмение 5 мая вернет плоды того, как мы поступали в отношениях 9 лет назад. Занимали ли мы зависимую от партнера роль, уважали ли мы границы партнера, подставляли ли партнеров по бизнесу или были честны - последующие полгода обязательно принесут плоды. В наилучшем варианте - это поддерживающие, наполняющие отношения с друзьями, дружный рабочий коллектив, стабильные гармоничные семейные связи.

Соответственно, если в области отношений у вас все хорошо, то я поздравляю вас, ваши близкие вас поддержат и теперь вы смело двигаетесь в область Овна, где происходило солнечное затмение 20 апреля. Теперь вы можете легко начинать новые проекты, заниматься обучением, менять место жительства, двигаться вперед, в неизведанное.

Если же мы недоработали сферу отношений, то, скорее всего, с вами произойдет подобная ситуация, как и 9 лет назад, только потерпевшей стороной станете вы. Ситуация смягчиться, если за эти года вы уже развили такие качества Сатурна как терпение, последовательность и уважение чужих границ, поняли, что отношения подразумевают обязанности, развили чувство долга.