„Нас ожидает интересное время - время тех, кто готов к изменениям!“ Прогноз астролога на начало мая
Ведический астролог Ирина Варнес настроена оптимистично в отношении начала мая: „Нас ожидает интересное время - время тех, кто готов к изменениям!“
Я хочу немного прояснить о затмениях. Наверно, вы знаете, что в году у нас обычно два солнечных и два лунных затмения. В некоторые годы случается до 5 солнечных и 4 лунных затмений. Последний раз пять солнечных затмений было в 1935, и до 2206 года такого больше не повторится.
Затмения открывают нам новые возможности и указывают на недоработки прошлого. Самый большой в то время корабль, Титаник, вышел в море рядом с затмением - и затонул. Сейчас же корабли намного больше Титаника бороздят океаны.
Самая мощная в мире ракета Илона Маска SpaceX взорвалась вскоре после запуска. Это тоже случилось рядом с затмением. Но не значит, что уже через 5-10 лет это все еще не станет реальностью.
Да, события, происходящие рядом с затмением, чаще всего играют значительное событие в жизни человека. Если мы справились с уроком 9 лет назад, то нам возвращаются дивиденды. Если урок не усвоен, снимаются проценты.
Лунное затмение 5 мая вернет плоды того, как мы поступали в отношениях 9 лет назад. Занимали ли мы зависимую от партнера роль, уважали ли мы границы партнера, подставляли ли партнеров по бизнесу или были честны - последующие полгода обязательно принесут плоды. В наилучшем варианте - это поддерживающие, наполняющие отношения с друзьями, дружный рабочий коллектив, стабильные гармоничные семейные связи.
Соответственно, если в области отношений у вас все хорошо, то я поздравляю вас, ваши близкие вас поддержат и теперь вы смело двигаетесь в область Овна, где происходило солнечное затмение 20 апреля. Теперь вы можете легко начинать новые проекты, заниматься обучением, менять место жительства, двигаться вперед, в неизведанное.
Если же мы недоработали сферу отношений, то, скорее всего, с вами произойдет подобная ситуация, как и 9 лет назад, только потерпевшей стороной станете вы. Ситуация смягчиться, если за эти года вы уже развили такие качества Сатурна как терпение, последовательность и уважение чужих границ, поняли, что отношения подразумевают обязанности, развили чувство долга.
Затмение - это точка невозврата, которая говорит нам, что нужно двигаться вперед, и исследовать новую область, пути назад нет. Результаты будут проявляться у кого-то сразу, у кого-то в течении полугода. Чем больше мы анализируем свою жизнь, тем легче увидеть цикличность всего происходящего. Можно начать прямо сейчас, вспомнить события девятилетней давности и посмотреть, какие события происходят сейчас в вашей жизни.
2 мая Венера переходит в знак Близнецы. Все это происходит на фоне ретроградного Меркурия (Напомню, мы рассматриваем транзиты по сидерическому зодиаку). Следующие 3-4 дня нам будет сложнее быть точными в общении, то что мы говорим, скорей всего будет трактовано неверно. Поэтому будьте точны в той информации, которую вы передаете.
4-5 мая - чем меньше мы нагружаем себя в эти дни, тем легче нашему уму справиться с напряжением, вызванным лунным затмением. Современный человек оторвался от циклов природы и плохо осознает, насколько мы созависимы с мирозданием. Никто не отрицает приливы и отливы. Также и наша психическая энергия имеет свои фазы и наиболее чувствительна во время затмений. Во всех древних цивилизациях затмениям уделялась особенная роль, главной целью было создать как можно меньше умственного напряжения в этот день. Поэтому и следовали такие рекомендации как пост, не выходить на улицу, омовения и чтение молитв. Для современного человека это может быть поход в спа, прочтение книги вместо просмотра роликов в интернете, занятие йогой, прогулка на природе.
С 6 мая Луна начинает убывать. Напряжение последних дней будет спадать. У кого огороды - сажаем корнеплоды, если погода позволит.
10 мая Марс переходит в знак Рака, где ему сложно проявить свои качества как решимость, спонтанность и динамичность. Поэтому не удивляйтесь, если все будет решаться не так быстро как хотелось бы. Все начинания должны пройти проверку в области чувствительного Рака на их этичность и пользу для общества. В это время будет возникать много сомнений, настроение, относительно того, что вы задумали будут постоянно меняться. Не торопите события, вы обязательно все успеете и сделаете верный выбор!
Меркурий все еще ретроградный, используйте это время для очищения инфопространства - удалите ненужные мейлы, старые фото, ненужные контакты из телефона. Нет смысла сваливать все неурядицы на ретро-Меркурий, иногда нужно просто все перепроверить, и быть отдохнувшим, чтобы четко воспринимать информацию :)
Желаю всем прекрасного настроения и успехов во всех начинаниях!