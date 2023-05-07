Безусловное право на секс и одобрение убийств. Кто такие инцелы, за что они ненавидят женщин и почему их считают экстремистами(13)
Жестокое обращение с женщинами, насилие, язык ненависти, изнасилования и даже убийства и самоубийства - последствия идеологии, которую проповедует движение под названием „инцел“ (от англ. involuntarily celibate - вынужденное безбрачие), распространяющееся по всему миру. В 2022 году американский Центр по противодействию цифровой ненависти (CCDH) проанализировал более миллиона сообщений на форумах инцелов, показав, что в сети пропагандируются изнасилования и массовые убийства. Особенно тревожно, что от разговоров в сети люди переходят к реальным действиям.
Хотя слово „инцел“ сегодня стало синонимом женоненавистничества, движение было основано женщиной. В 1990-х годах, когда Всемирная паутина только набирала обороты, студентка по имени Алана создала форум под названием „Проект вынужденного безбрачия Аланы“, где она делилась своим неудачным опытом отношений с противоположным полом. Со временем форум превратился в неформальную группу поддержки, где собирались люди разного пола, расы, возраста и сексуальной ориентации, объединенные своим неудачным опытом романтических отношений. В это время также появилось слово „инцел“, которое использовалось для обозначения застенчивости и чувства социальной неловкости.